بالكمامات.. فريق "إنبوكس" يدعم أول مصاب بكورونا من ذوي الهمم

صحة

وجه المذيع أحمد فاروق والإعلامية نورا سامي وفريق عمل برنامج "إنبوكس"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، رسالة دعم إلى الشاب مصطفى محمود، من ذوي القدرات الخاصة، عقب نشر "الوطن" قصته بعنوان: "مصطفى" أول مصاب كورونا من ذوي الهمم.. ووالدته: انتصر على 10 أمراض وهيهزم الفيروس".

وظهر أعضاء الفريق مرتدين الكمامات، داخل استديو البرنامج خلال توجهيهم رسالة جماعية، قائلين: "بنحبك يا مصطفى.. ودي رسالة دعم من إنبوكس".

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وأكد "أحمد" و"نورا" على استضافتهما لمحارب كورونا من ذوي الهمم، عقب انتصاره على الفيروس.

وتحدثت مروى عبدالمحسن، والدة مصطفى محمود، لـ"الوطن"، عن رحلة ابنها مع فيروس كورونا، قائلة: "الحمد لله اكتشفنا الفيروس بدري، وهينتصر عليه زي ما حصل مع أمراض تانية".

وأكدت أن ابنها البالغ من العمر 25 ربيعا، لم تظهر عليه من أعراض المرض التاجي سوى الكحة فقط، ليتم اكتشاف الأمر عقب مرضها بـ"كوفيد- 19"، وإجراء تحاليل للأسرة بأكملها، "خبوا عليا إنه عيان طول حجزي في العناية المركزة".