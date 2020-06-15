حب وبعد ودعم.. توقعات خبيرة أبراج لمحمد صلاح في عيد ميلاده

علاقات و مجتمع

يحتفل اللاعب العالمي، محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ28، فهو اللاعب الذي تحول لأيقونة يعشقها المصريين، يفتخرون باسمه.

وبالتزامن مع عيد ميلاده، توقعت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، كيف سيكون الحال بالنسبة للاعب العالمي محمد صلاح، في عامه الجديد.

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ورأت "عبير" بأن في العام الجديد لمحمد صلاح، يريد أن يبتعد عن الأضواء وأن تبقى حياته الخاصة والأسرية بعيدة عن كاميرات وسائل الإعلام، فهو يرغب بالهروب عن أعين الناس.

وتابعت خبيرة الأبراج في حديثها لـ"هن"، بأن "صلاح" سوف يواجه ضغوط في التدريبات التي يمر بها، لكنه قادرًا على التعامل معها ومواجهتها، كما أنها لن تستمر طويلًا إذ أنها تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، تحديدًا في يوم 28 يونيو.

وأوضحت "فؤاد"، بأن كوكب المريخ سوف يدعم "صلاح" في حياته، إذ أنه سوف يكسب المزيد من حب والتفاف الناس حوله، رغم رغبته في الابتعاد عن الأضواء، كما أنه سيتلقى الدعم من إدارة ناديه ليفربول الإنجليزي.