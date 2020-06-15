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طريقة عمل رول بالجبنة للفطار

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كتب: هن -

09:01 ص | الإثنين 15 يونيو 2020

رول بالجبنة

يعتبر الرول بالجبنة من الأطعمة التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار، ولذلك  تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف أميرة شنب.

مقادير رول بالجبنة

عجينة سحرية

الحشوة

جبنة موتزاريلا مبشورة 

جبنة شيدر أحمر مبشورة 

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جبنة فلمنج مبشورة 

زيتون أسود 

حلقات زيتون أخضر 

حلقات شبت مفروم 

طريقة تحضير رول بالجبنة

تفرد العجينة وتحشى بحشوة الجبن والزيتون

ثم تلف على شكل اسطواني

وتقطع حلقات مثل السينابون رولز

ويدخل الفرن ثم يقدم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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