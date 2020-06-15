طريقة عمل رول بالجبنة للفطار

كتب: هن - 09:01 ص | الإثنين 15 يونيو 2020

يعتبر الرول بالجبنة من الأطعمة التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف أميرة شنب. مقادير رول بالجبنة عجينة سحرية الحشوة جبنة موتزاريلا مبشورة جبنة شيدر أحمر مبشورة Advertisements جبنة فلمنج مبشورة زيتون أسود حلقات زيتون أخضر حلقات شبت مفروم طريقة تحضير رول بالجبنة تفرد العجينة وتحشى بحشوة الجبن والزيتون ثم تلف على شكل اسطواني وتقطع حلقات مثل السينابون رولز ويدخل الفرن ثم يقدم

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