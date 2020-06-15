طريقة عمل الفشار بالشوكولاتة والكراميل

مطبخ

كتب: هن - 09:01 ص | الإثنين 15 يونيو 2020

حضري لأطفالك في ليالي الصيف الفشار بالشوكولاتة والكراميل اللذيذ، واستمتعي به وبمذاقه المميز. مقادير فشار بالشوكولاتة والكراميل ذرة فشار شوكولاتة باللبن مذابة Advertisements ٢ كوب سكر ملعقة فانيليا ٢ملعقة ماء ملعقة ونصف كبيرة زبدة طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل ضعي الزيت على النار، وصيفي له الذرة حتى النضج أذيبي الزبدة، ثم ضعي السكر على النار حتى يتكرمل وضيفي له الزبدة. اغمري نصف كمية الفشار في الكراميل، والنصف الآخر في الشوكولاتة.

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