حقيبة مي عمر بإطلالتها الأخيرة تُحدث ضجة.. هذه تكلفتها والفنانة تعلق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة المصرية مي عمر، ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حقيبتها التي ظهرت بها في إطلالتها الأخيرة التي نشرتها عبر إنستغرام، إذْ كانت الحقيبة ملفتة للأنظار خاصة وأنها من دار الأزياء الفاخرة Gucci.

وظهرت مي عمر، بإطلالة جذابة ومختلفة عما اعتاده منها جمهورها، فكانت مرتدية بنطالًا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه قميصًا باللون الأبيض، وحملت الحقيبة اللون الأسود ومطعمة بإكسسوارات الدار الشهيرة.

والحقيبة اسمها Backpack من دار Gucci، ونوعها جلدية وكانت مزينة بالعلامة التجارية GG، وما لفت الأنظار سعرها الذي وصل إلى 3725 دولارا، ما جعل البعض يتحدث عن الحقيبة بشكل خاص، وتعرضت لبعض الانتقادات.

واعتمدت مي عمر في إطلالتها مكياجا ناسب جمال بشرتها كما ارتدت نظارة شمسية باللون الأسود، واختارت تسريحة شعر بالكعكة البسيطة التي تتناسب مع مظهرها.

Advertisements

وجاء تعليق مي عمر على الصورة لافتة للنظر وكأنها تريد أن يتجاهل الجمهور الإطلالة ككل ويلتفتون للحقيبة فقالت: "تجاهل هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عنك خلف ظهرك، هذا هو المكان الذي ينتمون إليه، خلف ظهرك.. مقصودة".

وتستعد الفنانة مي عمر لتجسيد دور البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسل درامي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي لايت وينتمي لنوعية الـ45 حلقة ويحمل عنوان "لؤلؤ".

يُذكر أن مي عمر ظهرت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان المصري ياسر جلال، وشارك في العمل أحمد ‏صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، أحمد خليل، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، وغيرهم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

ودارت أحداث العمل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم "الفتوة"، الذي يتحمل مسؤولية الأهالي، وذلك في حقبة زمنية بعيدة من عام 1850.