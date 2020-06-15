كيف تحصل على نتائج أدقَّ عند قياس درجة حرارتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
يقول استشاري الطب الباطني، بمستشفيات أبولو، نافي مومباي، إن ماسحات درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء هي واحدة من أفضل الخيارات المتاحة لقياس درجة الحرارة.
ويقترح الدكتور راجيش جاريا، استشاري الطب الباطني، مستشفى هندوجا خار أنه للحصول على نتائج أدق، من المهم التحقق من درجة الحرارة بالطريقة الصحيحة، عبر قياس درجة الحرارة عدة مرات واختيار القراءة الأعلى بدلاً من القراءات المتدنية، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي.
ويقول الدكتور راجيش: "القراءات يمكن أن تختلف بناء على درجة حرارة السطح، واعتماداً على البيئة التي ينحدر منها الإنسان، سواء كانت ساخنة أو باردة. هناك فرق بين درجة حرارة الجسم أثناء الصباح والليل. أفضل طريقة لضمان الدقة هي قياس درجة حرارة الفم، والتأكد من عدم وجود مصدر للحرارة أو البرودة قبل قياس درجة الحرارة".
وينصح الخبراء بقياس درجة الحرارة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، للبقاء على دراية بتطور درجة حرارة الجسم، والتنبه في وقت مبكر إذا بدأت درجات الحرارة بالارتفاع.
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