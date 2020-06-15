تحذير.. بوابات التعقيم في المتاجر والمولات خطر على الأطفال

صحة

قد تضطر بعض الأمهات لاصطحاب أطفالهن إلى المحال التجارية كالمولات والمتاجر الكبيرة للتسوق، وهو ما يعرض الأطفال لممرات "بوابات" التعقيم التي توضع على المداخل، ويتساءلن ما إن كان هناك خطورة على صحة الصغار من تلك الممرات أم لا.

ووفقا لـ"النهار اللبنانية"، فإن الباحث والطبيب الإختصاصي في طب الأطفال ورئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور غسان دبيبو، أكد وفقا للرأي العلمي، أن هذه الممرات تعتمد في مؤسسات وشركات لتعطي انطباعاً بالثقة والمصداقية بأن كافة إجراءات الوقاية متخذة وأن ثمة حرص على التعقيم.

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في المقابل، يبقى احتمال الأذى الناتج من هذه الممرات وارداً خصوصاً أن المواد المستخدمة فيها غير مدروسة حتى تستخدم بهذه الطريقة. فقد تحتوي على الكلور المؤذي للتنفس وللعينين ولا يمكن التهاون في ذلك واللجوء إليها بطريقة عشوائية.

وطرح دبيبو سؤالا مفاده "هل تعقيم الشخص من الخارج إذا كان مصاباً بكورونا يلغي خطر نقله العدوى؟"، بالطبع لا فهذا الشخص سيتنفس وتخرج منه إفرازات حكماً وممرات التعقيم لا تلغي احتمال نقل العدوى، كما يتصور البعض ولا بد من توضيح ذلك لانه يجب الشعور بالأمان والثقة التامة في هذه الحالة وفي حال وجودها.

وتحتوي أيضاً هذه الممرات على مستوعبات يوضع فيها الماء والمواد المعقمة وتكمن المشكلة في ان فاعليتها غير مؤكدة، قد تتحول إلى مصدر للجراثيم للأطفال وللراشدين حتى، فمن المتوقع ألا تنظف هذه المستوعبات بانتظام ما يؤدي إلى تراكم الجراثيم فيها، وتزيد خطورتها على الأطفال لوجود مادة الكلور فيها عادةً وتكون رئتا الطفل أكثر حساسية ولا تحتملان التعرض لهذه المادة.

وبالتالي يمكن القول إن اللجوء إلى هذه الممرات قد لا يكون محبذاً، بل تبقى باقي الإجراءات الوقائية العادية هي الفضلى للحد من انتقال العدوى ومن خطر نشر الفيروس.