كتب: هن - 07:42 ص | الإثنين 15 يونيو 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل تشيكن رول، وذلك من خلال برنامج "بالصحة والراحة"، المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل تشيكن رول 2 بصلة شرائح صدر دجاجة مسلوق شرائح 2 كوب جبنة رومي مبشورة 1 ملعقة كبيرة هريسة شطة 1 كوب زيتون مفروم ناعم ملح فلفل أسود 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 2 ثمرة بطاطس مسلوقة مهروسة ناعم Advertisements 1 ثمرة فلفل حار مفروم ورق سبرنج رول حجم كبير بيضة بقسماط ناعم دقيق زيت للقلى طريقة عمل تشيكن رول تخلط البطاطس المهروسة ثم يضاف الدجاج المنسل تضاف الجبنة والزيتون والصلصة يضاف باقي المكونات وتتبل بالملح والفلفل تشكل على شكل أسطواني ثم تحشى داخل ورق الاسبرنج رول تطبق وتغمس في البيض ثم في الدقيق ثم البقسماط تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي تقدم مع الكاتشب والمايونيز

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