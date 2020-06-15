علامات في الوجه تدل على احتمالية الإصابة بنوبة قلبية

صحة

أظهرت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاجن في الدنمارك، أن خطر الإصابة بنوبة قلبية يمكن توقعه من ملامح وجه المريض، وأوضحت آن تيبيرغ هانسن، الأستاذة وكبيرة الأطباء في الجامعة، أن هناك بعض العلامات في الوجه تدل على الحالة الصحية.

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وأضافت "هانسن"، أن "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن تجاعيد شحمة الأذن، وترسبات الكوليسترول على الجفون، وبقع الصلع، وتراجع خط الشعر، تعكس العمر البيولوجي للجسم وليس فقط العمر الزمني"، حسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتابعت أن الدراسة ربطت بين هذه العلامات وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، وهي مستقلة عن العمر الزمني وعوامل الخطر الأخرى المعروفة لأمراض القلب، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم والتدخين.

شملت الدراسة فحص أكثر من 10000 شخص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 عاما و35 عاما، بحثاً عن علامات الشيخوخة الواضحة، بما في ذلك درجة شيب الشعر والتجاعيد والصلع في شكل بقعة صلعاء، أو انحسار خط الشعر، وتجاعيد شحمة الأذن وترسبات الكوليسترول في الجفون والقرنية.

كذلك احتوت الدراسة دراسة الوزن ومستويات ضغط الدم وعادات التدخين والأمراض المحتلمة مثل السكري، وبعد مراجعة النتائج التي توصل لها الباحثون، تأكد وجود صلة بين المؤشرات السابقة وخطر الإصابة بأمراض القلب وخاصة النوبات القلبية.