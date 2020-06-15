موجودة في بيتك ومش مكلفة.. أطعمة تقوي المناعة لمواجهة كورونا

صحة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد المصابين والوفيات، يحاول الكثيرون الالتزام بطرق الوقاية من الوباء وتناول الأطعمة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، استعدادًا للتعرض للإصابة.

ويحتاج الجسم للأطعمة الطبيعية التي تعمل على تقوية المناعة، وغالبًا ما تتواجد هذه الأطعمة في المنازل بصفة مستمرة، وفي هذا عرضت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، بعض من الأطعمة والمشروبات الطبيعية التي يجب الحرص على تناولها بشكل يومي.

تناول كوب عصير برتقال بالجزر

وبحسب وزارة الصحة، أن عصير البرتقال بالجزر مصدر لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين "أ"، المعزز لجهاز المناعة،، والبرتقال أيضًا غنى فاكهة بفيتامين "ج" الذي يحمي من الأمراض المعدية.

طبق السلطة يعزز المناعة

الخضار الطازج الذي يحتويه طبق السلطة هو مصدر غني بالفيتامينات والمعزز للمناعة للحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طقك متنوعًا ويحتوي على خضروات من كل لون.

الأحمر مثل (الطماطم.. الفلفل الأحمر).

الأصفر مثل (الفلفل الأصفر.. الجزر).

الأخضر مثل (الخيار.. الجرجير.. الخس).

الأبيض مثل (الفجل.. البصل).

البنفسجي مثل (البنجر).

العسل الأبيض

تناول ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحًا يرفع المناعة وينقي مسار الهوا في الجهاز التنفسي.

كما أن الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، قدم لـ"هن"، نظامًا غذائيًا صحيًا يجب على مرضى كورونا والمعرضين للإصابة به اتباعه، وحدد "مصباح"، 3 عناصر رئيسية يجب أن تتضمنها الوجبات يوميًا، وهي فيتامين سي، وفيتامين د، والزنك.

فيتامين سي

وعن فوائد فيتامين سي، قال مصباح، "يقوي المناعة، ولا يستطيع الجسم إنتاجه كما لا يستطيع الاحتفاظ به لذا يجب تناول أطعمة يوميا تحتوي عليه".

أطعمة تحتوي على فيتامين سي

- الفلفل الأحمر والأخضر

- الجوافة

- البرتقال

- الليمون

- الجريب فروت

- الفراولة

- القرنبيط

- البابايا

- البقدونس

- الأناناس

- البروكلي

- المانجو

- الكيوي

- البازلاء

- الطماطم

فيتامين د

وصف مصباح فيتامين د بأنه "المناعة"، ويؤدي نقصه في الجسم إلى أمراض عديدة مثل القلب والسكر ولين العظام.

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الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

- الأسماك.

- المشروم.

- البيض.

- الحليب.

- الزبدة البلدي.

- الزبادي.

- منتجات الصويا.

- التعرض للشمس بشكل كافي، حتى ينتج الجسم فيتامين د.

الزنك

وقال مصباح، إن الزنك "من العناصر التي تفتك بالفيروسات"، كما تمنع تكاثره داخل الجسم حيث تقضي على الغلاف الدهني للفيروس، ولكن الجسم لا ينتجه كما أنه لا يحتفظ به لذا يجب تضمن تلك الأطعمة بشكل يومي في نظامك الغذائي.

أطعمة غنية بالزنك

- اللحوم الحمراء.

- الجمبري.

- المحار.

- الحمص.

- العدس.

- الفاصوليا.

- السمسم.

- المكسرات ( مثل الفستق والكاجو).

- الحليب ومشتقاته.

- القمح والأرز.

- البيض.

- البطاطس.

- البطاطا.

- الشوكولاتة.

- الينسون.

- الكراوية.

- الزنجبيل.

- الكمون.

- الكركم.

- الزعتر.

- الأفوكادو.

- الرمان.

- التوت الأسود.

- الخوخ.

- الكيوي.

- الشمام.

- المشمش.

- الجوافة.