للماميز في الحظر.. طريقة عمل سلطة جمبري بالنودلز

مطبخ

تتفنن ربات المنازل، خلال فترة الحظر المنزلي، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، في محاولة توفير جميع الأطعمة حتى لا تصاب أسرتها بالملل، فتبحث عما هو جديد.

وتعتبر سلطة الجمبري بالنودلز، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي.

وإليك طريقة عمل سلطة الجمبري بالنودلز، على طريقة الشيف الشربيني

مقادير سلطة جمبري بالنودلز

جمبري مقشر

طماطم شيري

موتزاريلا

ريحان

زبدة

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ثوم

بصل اخضر

صويا صوص

اويستر صوص

زيت سمسم

جنزبيل فريش

فلفل الوان

نودلز

فلفل

ملح

طريقة تحضير سلطة جمبري بالنودلز

- يخلط زيت السمسم مع الثوم و اويستر صوص و الريحان والصويا صوص و الجنزبيل في الكبة.

- يوضع البصل و الفلفل الألوان على النودلز مع الطماطم المجففة

- يتبل الجمبري و يشوى على الجريل ثم تخلط كل المكونات مع بعض ثم ترش الموتزاريلا عليها بالهنا.