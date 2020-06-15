الامارات | رجاء الجداوي تصاب بخيبة أمل بعد مسحة ثالثة لفحص "كورونا "

شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوي تصاب بخيبة أمل بعد مسحة ثالثة لفحص "كورونا " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نتائج المسحة الثالثة لفحص كورونا للفنانة القديرة رجاء الجداوي، الليلة الماضية، أن النتيجة لا زالت ايجابية ولازال الفيروس متمكنا منها، وهو الخبر الذي أزعجها بشدة خاصة أنها أجريت لها منذ ثلاثة أيام مسحة ثانية وثبت ايجابيتها أيضا وكانت تعلق آمالا كبيرة على المسحة الثالثة.

ولم يحدد الاطباء أي جديد بخصوص حالة الفنانة الكبيرة وسيستمر الوضع كما هو عليه من حيث العزل بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الاسماعيلية المصرية، كما ستظل تحت الرعاية المركزة خوفا من تدهور حالتها الصحية مرة أخرى وانخفاض مستوى الاوكسجين بالدم.

وقالت ابنتها الوحيدة أميرة أن والدتها "أحسن حالا من ذي قبل لكن كان الامل في خروج الفيروس من جسدها بعد رحلة طويلة من العلاج خاصة أن ايجابية المسحة القت بظلال نفسية محبطة على أمها والجميع وحتى الأطباء".

وتعد هذه المسحة هي الثالثة للفنانة رجاء الجداوي بعدما أجريت المسحة الأولى 27 مايو الماضي وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، ونتقل على إثرها للعناية المركزة.

وكانت آخر أعمال رجاء الجداوي المشاركة في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وشاركت فيه بجانب الفنانين دينا الشربيني وأحمد داوود ومحمود قابيل وأحمد صفوت

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وتسبب خبر المسحة الثالثة الايجابية في حدوث حالة من الحزن بين نجوم الوسط الفني حيث لا تتقدم الفنانة بالعلاج رغم حصولها على عناية طبية وعلاجها ببلازما المتعافين التي أثبتت نجاحا مع بعض المرضى.

وبعد تعرض الجداوي للاصابة بكورونا قام عدد من النجوم بالدعاء للفنانة الكبيرة متمنين لها التعافي من أزمتها ومن هؤلاء النجوم الفنانة ليلى علوي التي كتبت منشورا قالت فيه "اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التّي لا تنام، واكلأها في الّليل وفي النّهار، وارحمها بقدرتك عليه، أنت ثقتها ورجاؤها يا مُفرج الكرب، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المُضطرين.. برجاء الدعاء بالشفاء للفنانة رجاء الجداوي"

وكان اخر تصريحات رجاء لإحدى الاذاعات المصرية عقب اصابتها بكورونا حيث قالت في تسجيل صوتي "خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده، وبشكر كل جمهوري وأحبائي وكل من سأل عني ودعا لي بالشفا".

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