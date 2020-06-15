الامارات | رغم نفي الكاتب والمخرج .. محمد رمضان يتحدى الجميع: انتظروا مسلسلي عن أحمد زكي

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم نفي الكاتب والمخرج .. محمد رمضان يتحدى الجميع: انتظروا مسلسلي عن أحمد زكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازال النجم محمد رمضان مصرا على اثارة الجدل حيث فجر نقاشا حادا الليلة الماضية بعد اعلانه الرسمي على صفحته الرسمية بانستجرام أنه قرر تقديم مسلسل "الامبراطور" والذي سيجسد فيه قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي

وكتب رمضان منشورا صاحبه فيديو له اثناء لقاء مع الاعلامي عمرو أديب وكان يقلد الفنان أحمد زكي وكتب بجانبه "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي).. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم (الامبراطور أحمد زكي) لرمضان2021 وثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

وكان قد انتشر بالأمس خبر عن بطولة رمضان لمسلسل عن أحمد زكي يكتبه المؤلف الكبير وحيد حامد ويخرجه محمد سامي وانتهى الامر عند هذا الحد ولكن رمضان فاجأ الجميع اليوم وحدد موعد المسلسل وهو 2021 في رمضان، وهنا ثارت ضده حملة من الأقاويل التي اتهمته بعمل بروباغندا وتعمد اثارة الجدل لتصدر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نفى الكاتب وحيد حامد علاقته بمسلسل الامبراطور واعلان رمضان عنه وقال انه ترشح لكتابة عمل عن احمدزكي لكنه لم يتفق على اي شئ والموضوع مجرد فكرة مع المخرج محمد سامي، وأنه من غير الممكن عمل المسلسل للعام المقبل لانشغاله بمسلسل الجماعة الجزء الثالث.

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وفي نفس الوقت نفي المخرج محمد سامي علاقته بمسلسل الامبراطور واعترف ان هناك فكرة عمل عن احمد زكي لكنها ليست قيد التنفيذ مع رمضان وحامد في هذا العام لانه ارتبط بمسلسل مع أحمد السقا وأمير كرارة بعنوان "نسل الاغراب".

من جهة ثالثة لم تعلن شركة سينرجي التي أشيع أنها المنتجة، عن أي مشروع مع محمد رمضان ولم يصدر أي بيان لها عن علاقتها بمسلسل الامبراطور مع محمد رمضان. وذهبت التكهنات أنه ربما هناك شركة اخرى ستقوم بالانتاج وهناك مؤلف ومخرج غير حامد وسامي سيقومان بتنفيذ مشروع رمضان في حالة وجود مشروع حقيقي وليس مجرد فرقعة اعلامية، بالاضافة إلى أنه لم يصدر من ورثة الفنان أحمد زكي اي بيان يوضح موافقتهم على عمل مسلسل من بطولة اي فنان وان كان محمد رمضان.



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