هل انتحرت سارة حجازي في كندا؟

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وافاة الناشطة المثلية سارة حجازي، (30 عاما)، ورجح حقوقيون أن الفتاة انتحرت بسبب معاناتها من الاكتئاب الشديد، إثر هجرتها لكندا منذ عامين.
وبحسب ما ذكرته "سبوتنيك"، أكد المحامي الحقوقي، خالد المصري، عضو اتحاد المحامين العرب، نبأ وفاة حجازي بالفعل، لكنه لم يوضح أو يعلق على أسباب الوفاة، سواء كانت طبيعية أو انتحار كما يقول البعض.
وشارك رواد مواقع التواصل ببرقيات التعازي والنعي للفتاة الثلاثينية.
وواجهت حجازي، اتهامات بنشر الشذوذ، عقب رفعها علم الرينبو، في حفل "مشروع ليلى" الشهير.
وكانت أعلنت بالفعل، ميولها المثلية الجنسية في 2016، ولكنها تركت البلاد إلى كندا منذ 2018.
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