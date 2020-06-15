يهدد بالجفاف.. وصفات منزلية بسيطة للتخلص من الإسهال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن الإسهال قد يؤدي إلى الجفاف لدى الرضع والأطفال الصغار وكبار السن بصفة خاصة. وأوضحت الغرفة أن أعراض الجفاف تتمثل في جفاف الشفاه وصعوبات البلع وضعف التركيز ومشاكل في الدورة الدموية. ويمكن مواجهة الإسهال بواسطة بعض الوصفات المنزلية البسيطة مثل شرب الشاي الأسود وتناول التفاح وحساء الجزر، كما تعمل المحاليل الإلكتروليتية على إمداد الجسم بالمعادن المفقودة. ويستلزم الإسهال استشارة الطبيب في حال استمراره لمدة تزيد عن 3 أيام أو إذا كان مصحوبا بحمى وتقلصات شديدة ونزيف.

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