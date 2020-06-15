فستان الصيف يزهو بالأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يزهو الفستان باللون الأحمر في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحت مجلة "Elle" أن الفستان ذا اللون الأحمر يعكس الثقة بالنفس من ناحية ويتمتع بطابع جذاب ينطق بالأنوثة والإثارة من ناحية أخرى.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الأحمر يأتي بلون محايد أو يزدان بنقوش الزهور الحالمة أو يتألق بنقشة "البولكا دوتس" الأنيقة.
كما يطل الفستان الأحمر بقصات مختلفة؛ حيث توجد موديلات ميني وأخرى ميدي، بالإضافة إلى الفستان الملفوف أو الفستان، الذي يتخذ شكل القميص.
وتؤكد بعض الموديلات المظهر الأنثوي من خلال الكرانيش، في حين تبوح موديلات أخرى بأسرار الأنوثة من خلال القصة الكاشفة للأكتاف "أوف شولدر".
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