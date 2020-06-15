احذري.. لحية المرأة قد تشير إلى مشكلة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–
قال الدكتور كريستوف ليبيش إن لحية المرأة تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنها قد تشير إلى مشكلة صحية.
وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن شعر الذقن لدى المرأة قد يرجع إلى عوامل وراثية أو اضطرابات هرمونية مثل نقص هرمون الأنوثة "استروجين" أو زيادة هرمون الذكورة "تستوستيرون"، كما هو الحال في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).
كما قد يرجع ظهور الشعر في ذقن المرأة إلى تناول أدوية معينة كالكورتيزون.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء لحية المرأة.
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