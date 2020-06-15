توقعات الأبراج اليوم 15-6-2020: الحمل في تحسن مالي.. والحظ لـ الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟..

"لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

الحمل وضعك المالي سيتحسن الفترة المقبلة، وربما تحصل على ترقية في عملك

الثور لا تجعل العند يفسد علاقتك بالآخرين، وعليك توخي الحذر في تعاملاتك

الجوزاء ربما تشعر ببعض الإجهاد، لذا فأنت بحاجة لقسط من الراحة

السرطان عليك النظر فيما حولك بطريقة مختلفة ونظرة تفاؤلية اكثر

الأسد على الصعيد المهني الحظ حليفك وربما تحقق نجاحات كبيرة

العذراء الغضب يسيطر عليك اليوم، توخى الحذر حتى يصيبك الشعور بالندم

الميزان ركز على أهدافك ولا تجعل قلقك بالمستقبل يشتت انتباهك

العقرب على الصعيد العاطفي تحظى بليلة رومانسية برفقة الشريك

القوس الملل يسيطر عليك وربما يدفعك للكسل، لا تستلم لهذا الشعور و جرب أشياء جديدة

الجدي تمتع بقدر من المرونة خاصة مع زملاء العمل لانجاز مهامك على أكمل وجه

الدلو حافظ على تركيزك وتوازنك النفسي، من حولك بحاجة لافكارك وآراءك المتزنة

الحوت فرصة تنتظرك اليوم، قد تتلقى مكافأة كبيرة أو ترقية في عملك أو انجاز مشروع