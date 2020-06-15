تطهير الجسم من السموم وإنقاص الوزن.. إليك مميزات وعيوب دايت البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يعشق أغلب الأشخاص البطيخ، فهو الفاكهة الصيفية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وفي نفس الوقت تساهم في إنقاص الوزن والشعور بالشبع، لهذه الأسباب أعد خبراء التغذية دايت البطيخ. يقدم "الكونسلتو" فوائد دايت البطيخ وآثاره الجانبية ونصائح لنجاحه، وفقًا لما جاء بموقع "Live Strong". لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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