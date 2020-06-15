موجود بالألبان والأسماك والملح.. ما أهمية اليود للجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قال مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن اليود يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث تحتاج إليه الغدة الدرقية لأداء وظيفتها المتمثلة في تنشيط عملية الأيض. وأوضح المركز أن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى اليود بجرعة يومية تبلغ 200 ميكروجرام، في حين تزداد هذه الجرعة قليلا لدى المرأة خلال فترتي الحمل والرضاعة. وتتمثل المصادر الغذائية الغنية باليود في ملح الطعام اليودي ومنتجات الألبان والأسماك البحرية (كالسلمون والماكريل والرنجة) وفواكه البحر.

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