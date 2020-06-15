أبرزها النعناع.. 6 علاجات منزلية للتخلص من سموم المعدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يعاني البعض من آلام البطن المزعجة، نتيجة تناول طعام ملوث، ما يتسبب في الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، إلا أنه بإمكانك التخلص من سموم المعدة وتطهير الأمعاء، باستعانة بعلاجات طبيعية من المنزل. يستعرض "الكونسلتو" مجموعة من العلاجات والطرق الطبيعية للتطهير المعوي. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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