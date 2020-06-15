بعد الصورة المتداولة لهما.. ما هي قصة حب الملكة رانيا والملك عبد الله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

عادة ما تثير قصة حب الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما تداول صورا رومانسية لهما، فكيف بدأت القصة؟

بدأ كل شيء في حفل عشاء عام 1992، حيث التقت الملكة رانيا مع أمير الأردن آنذاك، عبد الله الثاني بن الحسين.

تزوج الثنائي الشهير في العام التالي في 10 يونيو لحفل زفاف صيفي لن ينساه العالم العربي، منذ ذلك الحين، ونمت العائلة المالكة الأردنية لتشمل أربعة أطفال، ولكن يبدو أن الحب المشترك بينهما قوي مثل العواطف التي شعرت بها في يوم زفافهما إن لم يكن أقوى.

قالت الملكة رانيا عن شخصية زوجها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، تكريما لعيد ميلاد الملك في 30 يناير: "بارك الله فيك يا أبو حسين، أكثر الرجال كرامة، وإلى الأبد ركيزة قوتنا ونزاهتنا".

أكثر من 25 عامًا من الزواج بين الزوج الملكي، وقد جمعنا مواقف وصورا للملكة رانيا والملك عبد الله الثاني وفقاً لموقع مجلة فوج vOGUE، كمثال حقيقي لـ"أهداف الزوجين" والنصيحة التي يمكن أن نستخلصها من علاقة غارقة في سنوات من الرومانسية والتاريخ.

- داعمان لبعضهما طوال الوقت

يشتهر أفراد العائلة المالكة الأردنية بكونهم بجانب بعضهم البعض في كل مناسبة مهمة - سواء كانت رحلة عمل خارجية، أو احتفالًا وطنيًا، أو حفل توزيع الجوائز مثل الحفل في نيويورك، حيث كان الملك عبد الله تم تكريمه كمتلق لعلماء الدولة. وكتبت صاحبة الجلالة: "أنا دائمًا فخور جدًا وغامر بحب الناس وإعجابهم بجلالتكم".

- التعبير عن الحب والاهتمام في أي وقت

ترقب شريكك وكن مستعدًا للتدخل وتنعيم خصلة شعر أو إعادة ترتيب ربطة عنق، كما فعلت الملكة رانيا للملك عبد الله في عشاء رسمي في طوكيو، لمساعدتهم على ترك انطباع لا تشوبه شائبة في أي لحظة باليوم.

- خلق أجواء للاستمتاع سوياً

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بالرغم من وجود جدول زمني مزدحم كحكام لبلدهم، يتأكد الزوج الملكي من سرقة اللحظات للاستمتاع برفقة بعضهما البعض والاستمتاع ببعض الوقت بمفردهم.

- يبقى الزوجان اللذان يعملان في مجال الأعمال الخيرية معًا

كزوجين ينخرطان باستمرار في الأعمال الخيرية والخدمية، ليس فقط لشعبهما ولكن أيضًا للأشخاص في جميع أنحاء العالم، فإن الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني هما نموذجان للثنائي الذي جمع بينهما حب الخير.

- مشاركة اللحظات الرومانسية والتعبير عنها على مواقع التواصل

الملكة رانيا معروفة بنشر صور لها تجمعها بزوجها على موقع تبادل الصور إنستجرام، مع عبارات غالبًا ما تكون مليئة بالكلمات الأكثر رحمة وحب، قالت جلالة الملكة في عيد ميلاد سابق: "بارك الله فينا ويبقيك فوق رؤوسنا.. إلى الزوج والأب والمحب، عيد ميلاد سعيد".

نشرت الملكة رانيا صورة عشاء رومانسي وتورتة معبرة عن يوم الحب برفقة زوجها الملك عبد الله الثاني، كنوع من أنواع التعبير عن الحب والتقدير وتوثيقاً للحظات السعيدة التي تجمعهما سوياً.

- تنسيق الملابس وألوانها سوياً

تنسيق الملابس ليس فقط فرصة مثالية لصورة Instagram الخاصة بك، ولكنه أيضًا طريقة بسيطة لإظهار اهتمامك بأحبائك واختياراتهم، فيظهر الثنائي في أغلب الصور في جو من تناسق الألوان.

- السفر معاً واكتشاف العالم

على الرغم من أن القول المأثور "المسافة تجعل القلب يشتاق أكثر"، فإن تجربة ثقافات جديدة في وجهات أجنبية - حتى أثناء رحلات العمل - تخلق روابط مميزة بينكما بطرق يصعب العثور عليها في مكان آخر.

حتى لو لم تكن منغمسًا في مظاهر متقنة للحب في كثير من الأحيان، دائماً ما نرى الملكة رانيا برفقة زوجها.