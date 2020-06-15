منها علاج التهاب الحلق.. 15 استخداما مذهلا لـلملح غير الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الملح هو أحد أكثر أشكال توابل الطعام استخداما وأقدمها، بالإضافة إلى أنه ليست باهظ الثمن.

وبالرغم من ذلك له العديد من الفوائد والاستخدامات الطبية وغير الطبية الرائعة التي ربما لم نكن نعرفها من قبل، بحسب ما ذكر موقعا "webmd"، و"brightside" الأمريكي:

1- قروح الفم:

يمكن لغسل فمك بالماء المالح أن يخفف الألم ويساعدك على التعافي بشكل أسرع من هذه القروح.

ضع ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء واغسل فمك بها، افعل ذلك عدة مرات في اليوم حتى لا تزعجك قرح الفم، وتوقف عندما ينتهي الشعور بآلام القروح.

2- نمو الأظافر تحت الجلد:

عندما تنحني حافة أظافر أصابعك وتنحشر في جلدك، غالبا ما يصيب إصبع القدم الكبير ويمكن أن يؤلمك حقا، لتخفيف هذا التورم، يمكنك من خلال نقع قدميك في الماء المالح الدافئ عدة مرات في اليوم.

3- انسداد أو سيلان الأنف:

يعد الملح طريقة بسيطة للمساعدة على التنفس بشكل أسهل عندما تصاب بالبرد أو الأنفلونزا أو الحساسية، من خلال وضع ملعقة أو اثنان من الملح في ماء ثم ضع الخليط في قطارة للأنف وقم بوضع من نقطتان إلى ثلاث نقاط في أنفك ويتم تكرير الأمر عدة مرات حتى تبدأ في الشعور بتحسن.

4- حرقة في المعدة:

يعتبر صودا الخبز نوع من أنواع الملح، للاستفادة منها من خلال وضع ملعقة صغيرة في كوب من الماء البارد ويتم تقليبه جيدا، وتناوله بعد وجبة الطعام.

5- لدغات البعوض:

من خلال وضع القليل من الملح على المنطقة المصابة، سوف يساعد ذلك على تخفيف الحكة التي يسببها الناموس.

6- التهاب الحلق:

الغرغرة بالماء المالح، من خلال وضع نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، إذ يساعد ذلك على التخفيف من التهاب الحلق، ولكن إذا زاد التهاب الحلق عن ثلاثة أيام أو كان يصاحبه حمى فيجب استشارة الطبيب المختص فورا.

7- يمنع العفن على ستائر الحمام:

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عن طريق غسل ستارة الحمام بالمياه المالحة عند شرائها لأول مرة، ولن ينمو العفن أبدا.

8- تلميع النحاس:

تنظيف النحاس بالملح، من خلال مزج الملح بالخل والدقيق، أو من خلال إضافة بعض عصير الليمون إليه وفرك قطعة النحاس به.

9- منع تناثر الزيت:

رش القليل من الملح في المقلاة قبل القلي، سيمنع هذا الزيت الساخن من التناثر عند وضع الطعام به.

10- التخلص من رائحة الحذاء الكريهة:

تخلص من الروائح الكريهة من الأحذية، برش القليل من الملح داخل حذائك، ثم تركه بضع دقائق، وسيقوم الملح بالقضاء على هذه الرائحة.

11- التخلص من النمل:

للتخلص من النمل، قومي بخلط الملح بالماء في زجاجة، ثم رش هذا المحلول عند تجمع النمل.

12- منع شرائح الخضار والفواكه من التحول إلى اللون البني:

لمنع شرائح الخضار والفواكه الطازجة من التحول إلى اللون البني، عن طريق وضعها في وعاء مليء بالمياه المالحة.

13- إزالة رائحة البصل من اليدين:

تترك الزيوت الموجودة في الثوم والبصل رائحة على يديك بعد الطهي، ومع ذلك، فإن الحل بسيط للغاية، من خلال بل اليدين ثم فركها بالملح ثم شطفها بالماء.

14- إخماد حرائق المطبخ بسرعة:

إذا اشتعلت النيران بطاستك أثناء الطهي، قومي برشها ببعض الملح وسوف يهدأ الاشتعال.

15- تنظيف حوض المطبخ:

يمكن استخدام معجون مصنوع من عصير الليمون والملح لتنظيف أحواض وتركيبات الفولاذ المقاوم للصدأ.