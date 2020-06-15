محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تمتاز فواكه الصيف بالعديد من الفوائد، والتي من بينها احتوائها على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت الحصول على مذاق شهي.

يستعرض "الكونسلتو"، قائمة بأبرز فواكه الصيف والسعرات الحرارية الموجودة فيها، وفقًا لموقع "Nutritionix".

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كانت هذه تفاصيل خبر حلوة المذاق وقليلة السعرات.. إليك 10 فواكه صيفية مناسبة للدايت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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