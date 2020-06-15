"القومى للمرأة" يشكر هاني يونس لدعمه لجنة القضاء على ختان الإناث

علاقات و مجتمع

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قدمت اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، برئاستها المشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر، لـ هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء لمساندته ودعمه لعمل اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن شكرها وامتنانها لـ يونس لدعمه ومساندته لعمل اللجنة، وموقفه المشرف من دعم قضايا العنف ضد المرأة، وخاصة قضية الختان، مشيدة بوجود مثل هذه الآراء الإعلامية الهادفة والداعمة لقضايا العنف ضد المرأة والتي تساهم بشكل كبير في نشر الوعي لدى المجتمع.

ونشر يونس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اللجنة الوطنية للقضاء على الختان قائلا: "شوفوا مصر بتدافع عن حقوق الإنسان إزاي في كل نجع وكل قرية.. مش هنسكت، أيوه مش هنسكت كلنا، على أي حد يضر فتيات مصر.. مش هنسكت على أي حد يضر أي مصري. هنحمي بناتنا ونحمي ولادنا ونحمي بلدنا تحيا مصر".