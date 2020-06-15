100 يوم ومكملة.. مديرة مستشفى العجمي للعزل: مش هسيب دوري

علاقات و مجتمع

روت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمي للعزل، حكاية 100 يوم كاملة قضتها داخل أروقة المستشفى.

وقالت السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنها اتخذت قرارا بالبقاء داخل المستشفى وإنها يجب أن تثبت قدرتها على تولي المسؤولية.

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وأشارت إلى أن المستشفى عالج مئات المرضى وعدد كبير من الحالات الإنسانية والكبار والأطفال والمصريين والأجانب ومختلف الطبقات.

وأضافت: "فرحة الناس وهي خارجة بتدينا دفعة لأن مكتوب لهم عمر جديد".

وتابعت: "ناس كبار قعدوا يدعوا لنا وكنا بننهار من البكاء وأطفال كنا بنلعب معاهم بنحتفل بعيد ميلاد الأطفال" لافتة إلى أنها أحضرت لهم كحكا في العيد وفوانيسا في رمضان للاحتفال معهم.

وعن إقامتها في المستشفى 100 يوم بعيدة عن أسرتها وزوجها وأبنائها، قالت: "عدى عليا 9 فرق كل 14 يوم فريق وكانوا خايفين وأنا بهديهم وأنا قاعدة أهو بهديهم خالص وبأمن لهم كل حاجة" مشيرة إلى أن الحالات مبشرة وهناك تعافي: "مش هسيب دوري وأنا لسه موجودة".