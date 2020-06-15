ماما
عناق الأم لطفلها حديث الولادة له العديدة من الفوائد، إذ يمنحهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة بسبب التأثيرات الإيجابية للعناق على نمو الدماغ، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأطفال حديثي الولادة أكثر عرضة للاضطراب في معدل ضربات القلب، والقلق والتوتر واضطرابات النوم. لذا فإن عناق واحتضان الوالدين للطفل بانتظام يساعد على ازدياد شعوره بالاستقرار وبالتالي التقليل من الأعراض السابقة.
وحسب جريدة "تايمز أوف إنديا"، فقد أجرى عدد من الباحثين في جامعة "توهو" اليابانية دراسة لمقارنة ردود فعل الرضع عند عناقهم من قبل الأم أو الأب، وعند عناق شخص غريب لهم، وتم إجراء البحث من خلال مراقبة معدل ضربات قلب الوليد ووضع أجهزة استشعار الضغط على أيدي المتطوعين البالغين.
وكشفت الدراسة أن الأطفال يشعرون بالهدوء أثناء عناق الأبوين، وحللت الدراسة أيضاً الاختلافات في التأثير المهدئ على الطفل عندما يعانقه شخص غريب مقارنة باحتضان أحد الوالدين، وأوضحت النتائج أن عناقاً متوسط الضغط من أحد الوالدين يوفر تأثيراً مهدئاً أكبر على الطفل الصغير مقارنة بعناق من أنثى غريبة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف تاثير عناق الأبوين على الأطفال الرضع: يمنحهم الهدوء ويمنع القلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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