أعراضها تتشابه مع كورونا.. تعرف على حشرة القراد وإسعافات لدغتها

صحة

يعيش العالم حالة من القلق بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي تتشابه أعراضه مع عدة أمراض أخرى، لذلك حذرت جهات طبية أمريكية من ظهور مرض جديد تشبه أعراضه الإصابة بكوفيد-19، لكن من يقف وراء هذا المرض حشرة القراد الآخذة في الانتشار في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، حسب "سكاي نيوز".

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن اللدغات التي تحدثها حشرة القراد، تتسبب في أعراض تشبه تلك التي تظهر على مرضى فيروس كورونا، ويمكن أن تكون مميتة، حيث تؤدي إلى الحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات.

Advertisements

أبرز المعلومات عن حشرة القراد

- هي حشرة صغيرة تنتمي لفصيلة العنكبيات، وتعيش في البيئات الرطبة، وتتكاثر في درجة الحرارة المرتفعة.

- تتغذي على الدماء، وتصيب الحيوانات، ومنه تنتقل إلى الإنسان.

- أعراضها ضيق التنفس والحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات.

- بعد اللدفة منها يفضل نزع "القردة"، واستخدام الماء الدافيء والصابون، أو المنظف أو الكحول في التطهير، حسب موقع مايو كلينك.

- في حالة عجز المصاب بالدغة نزع الحشرة من الجلد، يجب بالاتصال بالطبيب فورا لأن كلما زاد تواجدها زاد خطرها.