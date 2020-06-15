علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، متابعيها على موقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقها عمر، وظهرا وهما يقلدان والدهما الراحل طلعت زكريا بمشهد من أحد أعماله. Advertisements وقال عمر: "أنت شارب حاجة ياض"، لترد إيمي :"اه شارب كوكتيل". وقال عمر: "كوكتيل يعني سبرتو مظبط نفسك"، وقالت إيمي: "لا كوكتيل فواكه". وعلقت إيمي على الفيديو: "سلي حظرك مع ولاد زكريا". ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر الماضي، بعد مسيرة فنية حافلة، إذ قدم عددا لا ينسى من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة"، وغيرها من الأعمال.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ابنة طلعت زكريا وشقيقها يقلدان أحد أدوار والدهما عبر إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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