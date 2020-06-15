خبيرة أبراج تؤكد أن كورونا سينتهي في مصر يوم 28 يونيو

لايف ستايل

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إن مصر تقترب من انتهاء فيروس كورونا، وذلك وفقا لقوانين علم الفلك والأبراج.

وأوضحت فؤاد لـ"هن" أنه وفقًا لبرج "مصر" فإن كورنا قد تنتهي في أواخر شهر يونيو الجاري: "يوم 28 يونيو، الشهر ده، المعاكسات مع مصر هتقل وتنحدر".

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وتابعت: "الحياة الطبيعية في مصر هتبدأ ترجع في شهر أغسطس القادم".

عبير فؤاد.. لسة ذروة المرحلة التانية في الصين

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أنها تتوقع ذروة مرحلة أخرى من الفيروس في الصين حتى شهر أغسطس القادم، مؤكدة: "ممكن يبدأوا يوصلوا لعلاج ومصل بعد 9 سبتمبر أو في شهر أكتوبر".

عبير فؤاد تتنبأ بظهور أمراض وأزمات من قبل

وكانت "فؤاد" تنبأت من قبل بظهور أمراض، خلال 2020، وذلك خلال مقطع فيديو لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بتاريخ 24 ديسمبر 2019، حيث تنبأت بظهور أزمات في العالم: "السنة دي هتظهر أمراض وأؤبئة، وأزمات اقتصادية".