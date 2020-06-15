عبير فؤاد بعد توقعات كورونا: خلافات بين الهضبة ودينا الشربيني في سبتمبر

علاقات و مجتمع

صور ومواقف تجمع الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، الثنائي الجاذب للأنظار، لما تشهده علاقتهما من مواقف دعم ورومانسية حازت إعجاب المتابعين.

ومع كل مرة يظهر فيها الثنائي "الهضبة" ودينا الشربيني، تتجدد الأحاديث حول العلاقة التي تربط بينهما، لكن عادة تشهد العلاقات العاطفية بعض الخلافات، التي سرعان ما تنتهي بالتحكم في الانفعالات والتصرف بهدوء.

وهذا ما توقعته المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خاصة في ظل ظروف الحجر المنزلي المرتبط بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ رأت أن شهر سبتمبر من هذا العام ربما يشهد بعض الخلافات البسيطة بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وأوضحت "فؤاد" في حديثها لـ"هن"، أن الهضبة ينتمي إلى برج الميزان، وفي شهر سبتمبر القادم سوف يكون برج الميزان في مواجهة كوكب المريخ، وهو ما يتسبب له في الشعور بالعصبية، والحاجة إلى مراجعة قراراته والعلاقات الاجتماعية من حوله.

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أما الفنانة دينا الشربيني، التي تنتمي إلى برج الحوت، سوف يكون البرج في مواجهة مع الشمس، في شهر سبتمبر القادم، وهذا ما يجعلها تقع في حيرة وتردد في اتخاذ القرارات في حياتها.

وقدمت خبيرة الأبراج نصحيتها إلى الثنائي "الهضبة" و"الشربيني"، بضرورة التحكم في انفعالاتهم في هذه الفترة والتصرف بحكمة، إذ ربما يمران ببعض المشاكل والخلافات في علاقاتهم لكنها لم تصل إلى حد الانفصال.

دياب أكثر الفنانين التزاما بالحجر المنزلي

وكانت "فؤاد" توقعت في السابق لجوء الفنان عمرو دياب، للعزلة في 2020، وهو ما حدث، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أن "الهضبة" من أكثر الفنانين الذين التزموا بالمنزل وعدم الخروج للوقاية من الفيروس المستجد.

وهو الأمر ذاته الذي تحدثت عنه "الشربيني" خلال لقائها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حينما أوضحت أنه يتبع الإجراءات الوقائية وهذا ما جعله يغيب عن "لوكيشن" مسلسلها "لعبة النسيان": "بقاله أكتر من شهر مش بينزل من البيت خالص، وبشكره جدًا إنه مستحملني في الظروف دي، وأنا هخاف عليه ينزل ويحضر عندي التصوير".

علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

ومن أواخر عام 2017 كانت الأحاديث تتجه حول وجود علاقة تربط بين الثنائي الهضبة و"الشربيني"، خاصة بعد إصدار أغنية "برج الحوت"، وهو البرج الذي تنتمي إليه دينا الشربيني، وربط الكثيرون بين الأغنية والعلاقة العاطفية، وهو ما أثبته الثنائي بعد ذلك من خلال مواقف ولقاءات تلفزيونية تحدثا فيهما عن الأمر.