مش شبه بعض.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد والدتها

علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة شكر وتقدير، لوالدتها هالة أنور، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وقالت الشربيني: "أنا بحبك أوي وفخورة إنك أمي أوي.. و بقول الحمد لله إنه من ضمن الـ24 قيراط بتوعي إنه رزقني بيكي واداني أم عظيمة زيك".

Advertisements

وأضافت: "كل سنة وأنتي طيبة وسعيدة وحلوة وحنينة وجدعة زي منتي، ويارب يديكي الصحة ويطول لنا في عمرك يا أغلى حاجه في حياتي".

وانهالت تسجيلات الإعجاب والتعليقات على المنشور، أبرزها:" أنتم مش شبه بعض.. بس زي القمر"، و"ربنا يحفظهالك"، و"كل سنة وهي طيبة".

يشار إلى أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس"، عبر شاشة "سي بي سي سفرة".