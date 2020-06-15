علاقات و مجتمع
وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة شكر وتقدير، لوالدتها هالة أنور، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".
وقالت الشربيني: "أنا بحبك أوي وفخورة إنك أمي أوي.. و بقول الحمد لله إنه من ضمن الـ24 قيراط بتوعي إنه رزقني بيكي واداني أم عظيمة زيك".
وأضافت: "كل سنة وأنتي طيبة وسعيدة وحلوة وحنينة وجدعة زي منتي، ويارب يديكي الصحة ويطول لنا في عمرك يا أغلى حاجه في حياتي".
وانهالت تسجيلات الإعجاب والتعليقات على المنشور، أبرزها:" أنتم مش شبه بعض.. بس زي القمر"، و"ربنا يحفظهالك"، و"كل سنة وهي طيبة".
يشار إلى أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس"، عبر شاشة "سي بي سي سفرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مش شبه بعض.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.