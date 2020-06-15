حكاية أول امرأة من "السيخ" تتخرج في أكاديمية عسكرية أمريكية

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لازال أمام المرأة حول العالم متسع للمنافسة وهو ما صنعته امرأة التاريخ بعد أن أصبحت أول فتاة تنتمي إلى ديانة السيخ، تتخرج من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، وهى الملازم الثاني أنمول نارانج.

وأنمول هى مهاجرة من الجيل الثاني التي ولدت وترعرعت في روزويل، بولاية جورجيا الأمريكية، هي أول مُتخرج أكاديمي للسيخ، ما يعني أنها تتبع الممارسات الدينية، التي تدعو إلى السماح لشعر الفرد بالنمو بشكل طبيعي دون قصِه.

وقالت نارانجلـCNN: "إنه شعور لا يصدق، إنها تجربة متواضعة، لم أعمل بجد من أجل أي شيء في حياتي، أن تكوني امرأة سيخية جزء مهم جدًا من هويتي وإذا كانت تجربتي يمكن أن تلعب دورًا صغيرًا في أن تكون مصدر إلهام للآخرين، بغض النظر عن المجال المهني، سيكون ذلك رائعا".

بينما تخرج سيخ آخرون من الأكاديمية، فقد أكد تحالف السيخ في أمريكا لـCNN أن نارانج هي أول ملاحظ سيخ يتخرج من ويست بوينت.

وتأمل نارانغ، البالغة من العمر 23 عامًا، أن تشجع جهودها لتمثيل دينها ومجتمعها الأمريكيين، على معرفة المزيد عن عقيدة السيخ، خامس أكبر ديانة في العالم.

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وقالت نارانجإنها قررت التقدم بطلب إلى أكاديمية ويست بوينت لدراسة الهندسة النووية والسير في مسار وظيفي في أنظمة الدفاع الجوي، بعد زيارة النصب التذكاري بيرل هاربور في هونولولو بهاواي.

ويمثل تخرجها نجاحًا لا يصدق للأمريكيين السيخ، ففي 1987، أصدر الكونجرس قانونًا يحظر الطوائف الدينية المختلفة، بما في ذلك السيخ، من ممارسة بعض المواد من دينهم أثناء الخدمة في الجيش.

ولمدة 30 عامًا، لم يُسمح لأعضاء السيخ في الجيش بممارسة المبادئ الأساسية لديانتهم، بما في ذلك الشعر غير الحليق والعمائم.

وفي 2017، بعد ثماني سنوات من بدء تحالف السيخ حملته لإنهاء حظر الجيش الأمريكي لبعض الممارسات الدينية التي تقيد أعضاء السيخ، قام الجيش بتحديث قواعده الخاصة بالحريات الدينية.

ويوم السبت، خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريجي الدفعة 1107، بمن فيهم نارانج، الذين تجمعوا لبدء حفل التخرج السنوي.

وحينها، قال ترامب: "هذه الأكاديمية العسكرية الرائدة تنتج الأفضل فقط - أقوى الأقوياء - وأشجع الشجعان. ويست بوينت هي رمز عالمي للشجاعة الأمريكية والولاء والتفاني والانضباط والمهارة".

وستكمل نارانج دورة القيادة الأساسية للمسؤولين في فورت سيل في لوتون بولاية أوكلاهوما، وستتوجه بعد ذلك إلى أول مشاركة لها في أوكيناوا باليابان في يناير 2021.