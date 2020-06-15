إن كنتِ تشعرين بالقلق في كل مرة تتم دعوتكِ لحفل زفاف أو لمناسبة رسمية تتطلّب ارتداء فساتين سهرة، وذلك بسبب سعرها الباهظ، فلا داعي للقلق بعد الآن. جمعنا لكِ 9 براندات توفّر فساتين سهرة بأسعار مقبولة، في السعودية، إضافة إلى ذلك، من الممكن أن تتسوّقي هذه التصاميم من هذه العلامات التجارية في المتجر الخاص بها أو اون لاين. نؤكّد لكِ أنكِ ستجدين موديلات تليق بكِ في مناسباتكِ الكبيرة، ولا أحد سيدرك أن سعرها زهيد.

بي سي بي جي ماكس أزريا يوفّر فساتين سهرة بأسعار مقبولة في السعودية

توفّر ماركة BCBG Max Azaria ملابس أنيقة تناسب صاحبات الأسلوب الكلاسيكي والأنثوي. كذلك، تجدين لدى هذه العلامة التجارية فساتين سهرة بأسعار مقبولة تتراوح تقريباً بين الـ200 دولار والـ700 دولار. تتميّز هذه التصاميم بتصاميمها الملفتة والعصرية. كما وتتّسم بجودتها العالية. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن تجدي مختلف الموديلات؛ منها الطويلة، القصيرة والميدي. كما تجدين تصاميم سادة وأخرى مطرّزة.

تيد بيكر يوفّر فساتين سهرة بأسعار مقبولة في السعودية

تتميّز تصاميم Ted Baker بأسلوبها الأنيق والراقي. تقدّم تشكيلة واسعة من الملابس والأكسسوارات النسائية والرجالية. أمّا بالنسبة للفساتين، فأسعارها مقبولة وتتراوح تقريباً بين الـ100 والـ300 دولار. من الممكن أن تجدي فساتين سهرة طويلة، ميدي أو قصيرة. كما وتستطعين إيجاد تلك الضيّقة، الواسعة والمطرّزة.

جيس يوفّر فساتين سهرة بأسعار مقبولة في السعودية

تقدّم ماركة Guess مختلف أنواع الملابس والأكسسوارات التي تمزج بين الأسلوب العصري والفينتاج. أمّا بالنسبة لفساتين السهرة، فجميعها أنيقة وعصرية، تناسب جميع النساء مهما اختلفت أذواقهن وأسلوبهن. تتراوح أسعار هذه الموديلات، بين الـ100 وال300 دولار تقريباً.

زارا يوفّر فساتين سهرة بأسعار مقبولة في السعودية

إلى جانب التصاميم العصرية، الشبيهة بموديلات الماركات العالمية، يقدّم متجر Zara فساتين سهرة بأسعار مقبولة من أحدث الموديلات. يتراوح سعرها بين الـ100 دولار تقريباً والـ400 دولار. التصاميم التي تتّسم بالسعر الأخير تكون عادة من مجموعات Special Edition أي تصاميم حصرية ومميزة.

مانغو يوفّر فساتين سهرة بأسعار مقبولة في السعودية

إذا كنتِ صاحبة أسلوب أنيق وبسيط، فما عليكِ سوى تسوّق فساتين سهرة لدى مانغو. تستطيعين إيجاد موديلات قصيرة وبسيطة وأخرى طويلة ومطرّزة بالكامل. بالنسبة للأسعار، فتتراوح بين الـ30 والـ300 دولار تقريباً. نؤكّد لكِ بأن موديلات فساتين السهرة لدى مانغو ستمنحكِ لوك عصري وأنيق في الوقت عينه.

ريفر آيلاند يوفّر فساتين سهرة بأسعار مقبولة في السعودية

إن كنتِ تبحثين عن فساتين سهرة لحفلاتكِ الشبابية، الرسمية أو لحفلات الزفاف، فما عليكِ سوى أن تتسوّقي من River Island. ستعثرين على جميع أشكال وموديلات الفساتين التي تناسب جميع النساء. تتراوح أسعار فساتين السهرة بين الـ40 والـ200 دولار تقريباً.

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تجدين لدى متجر FG4 مختلف أنواع التصاميم العصرية التي تتميّز بجودتها العالية، كما وتتّسم جميعها بالأسلوب الأنيق. يوفّر هذا المتجر فساتين بأسعار مقبولة لا تتعدى الـ400 دولار. كما وتجدينها بمقاسات كبيرة.

ريفا فاشن يوفّر فساتين سهرة بأسعار مقبولة في السعودية

تقدّم علامة ريفا فاشن مختلف أنواع التصاميم النسائية. من الممكن أن تجدي أيضاً أنواع عدة من الفساتين؛ منها الكاجوال ومنها الرسمية. هذه الأخيرة، تتراوح أسعارها بين الـ50 والـ140 دولار تقريباً.

برشكا يوفّر فساتين سهرة بأسعار مقبولة في السعودية

إن كنتِ تبحثين عن موديلات فساتين سهرة ناعمة وعصرية، فلا تترددي في زيارة موقع ومتجر Bershka في السعودية. تقدّم هذه البراند أيضاً مختلف أنواع التصاميم والأكسسوارات الكاجوال والشيك.

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