بعد شائعة وفاتها.. تعرف على الشيف منال العالم

مطبخ

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة الشيف الأردنية منال العالم، إثر وعكة صحية تعرضت لها، حتى نشرت مقطع فيديو لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبرت فيه عن غضبها من تلك الشائعات.

حيث علقات قائله: "خبر كاذب انا بخير الحمد لله..برجاء من متابعيني الاحباء عمل بلاغ أو report على اي صفحة لا تحمل العلامة الزرقاء واعملوا مشاركة share للفيديو هذا لجل الكل يطمأن قلبه شكرا لكم على حبكم ودعمكم لي".

أبرز المعلومات عن الطاهية منال العالم

- منال العالم، هي طاهية فلسطينية الأصل وأردنية الجنسية، عاشت فترة طفولتها في المملكة العربية السعودية، كانت تهوى الطهي منذ نعومة أظافرها.

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- حصلت منال العالم على شهادة البكالوريوس في علم النفس من جامعة عين شمس في مصر سنة 1981.

- درست عدة دورات تدربية متخصصة في فن الطهي مثل دورات تزيين الكيك وصناعة المعجنات، كما حصلت على دروسا في المطبخ الصيــــني والفرنســـي.

- أسست "مركز منال العالم لأدوات وفنون الطهي"، كما أنها شريك في "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

- أسست مركزا للدعاية والإعلان في الكويت عام 200، كذلك شاركت في لجنة التحكيم الخالصة ببرنامج "النجم الشيف" على قناة "أم بي سي"، وبرنامج "رمضان كريم خفيف" عام 2004، وبرنامج "سقرة منال" عام 2005، وبرنامج "أسرار منال" عام 2006.

- لها العديد من الإصدارات منها مجلة "مطبخ منال العالم"، وكتاب "وصفات في بطاقات، وكتاب "100 وصفة بسكويت"، كذلك كتاب "الطهي بالميكروويف – بناسونيا"، وكتاب "أرز المهيدب".