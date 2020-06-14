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علاقات و مجتمع
هنأت الفنانة حنان مطاوع، زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، بعيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.
ونشرت "مطاوع" مجموعة من الصور تجمعها بزوجها، وعلقت: "كل سنة وأنت حبيبي وسندي وصاحبي وزوجي وأبو بنتي، وأهم مصدر للسعادة والأمان بالنسبة لي، يا رب يسعد قلبك، ويعطيك كل الفرح والرزق والنجاح".
يذكر أن حنان مطاوع، وأمير اليماني، لديهما طفلة وحيدة هي "أماليا".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. حنان مطاوع في عيد ميلاد زوجها: كل سنة وأنت مصدر السعادة والأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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