إطلالات صيفية للشابات من وحي هبة نور

تهتم الفنانة هبة نور بإطلالاتها بشكل واضح، وتعتمد على أسلوب الكاجوال في الكثير من الإطلالات، سواء في الفساتين أو تنسيقات الجينز والبنطلونات، كما تظهر بفساتين المناسبات بشكل مذهل ومميز، ولتنوعها في الأزياء واختيارها الكثير من الإطلالات المذهلة، جمعنا لكِ عزيزتي من وحيها عدة خيارات صيفية، لتتألقي بها خلال ٢٠٢٠.



فساتين صيفية بسيطة

إن كنتِ ممن يفضِّلن خيارات الفساتين الأنيقة في فصل الصيف، فيمكنك التأنق بفستان أبيض قصير مزين بطبعات الزهور البرتقالية على طريقة هبة نور، أو اختيار فستان أحمر قصير وناعم لخيار جذاب، أو فستان أبيض مزين بالسماوي والأزرق.

خيارات كاجوال

للإطلالات الكاجوال اليومية، ارتدت هبة بنطالًا من الجينز مع بلوزة بيضاء بطبقات بسيطة ومصممة بشكل مكشوف الأكتاف لخيار صيفي بسيط، وأطلت ببنطال الجينز الأزرق مع تيشيرت أسود بكتابات، وظهرت ببنطال فوسفوري مع بلوزة بيضاء ومعطف من الجينز الأزرق لإطلالة شبابية بأسلوب عصري، وظهرت بـ"شورت" وبلوزة من الجلد الأسود مع معطف أسود وحذاء بوت طويل باللون الأحمر.

Advertisements



فساتين للحفلات البسيطة

تأنقت هبة بعدة فساتين صيفية مناسِبة للحفلات البسيطة، منها فستان أصفر مكشوف الأكتاف مزين بزهور أنيقة، وتجملت بفستان أخضر مكشوف من منطقة الصدر والأيدي ومصمم بفتحة جانبية، وتزينت بفستان أسود مصمم ببطانة قصيرة ومُكمل بوشاح شفاف مزين بنقط.

قد يهمك أيضا:

6 موديلات من الفساتين تجعل جسمكِ نحيف تعرفي عليها

5 اتجاهات للموضة حلت محل "بنطلون الجينز" تعرفي عليها