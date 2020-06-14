طريقة فرد الشعر في المنزل ودون استخدام حرارة

أحيانا نريد أن نقوم ببعض التغييرات البسيطة في مظهر شعرنا دون أن نؤذيه، وننوع ما بين الكيرلي أو المفرود، وحتى لا تضطرين إلى الذهاب لصالون التجميل، يمكنك في المنزل أن تجعلي شعرك يبدو بالشكل الذي تريدينه، ولذك نعرفك على طريقة فرد الشعر بمجموعة من الخطوات المنزلية التي يسهل تطبيقها، ودون الحاجة إلى الحرارة. جميعنا نعرف أثر الحرارة، خاصة، مع الاعتماد عليها بشكل مستمر، على صحة الشعر، كونها من أكثر العوامل التي تؤذي خصلات شعرك، وتصبح رغبتك في الحصول على شعر مفرود للتمتع بمظهر مختلف قد يناسب الخروج ليلا أو حضور إحدى الحفلات، تواجه مشكلة تلف الشعر وضعف بنيته الأساسية، كون الحرارة تعمل على الإضرار بالبرةتين الطبيعي للشعر. ومن أجل أن تحصلين على مظهر الشعر المفرود الذي تحبينه، ودون أن تضرين بصحته، تعرفي على الطريقة المناسبة لفرد الشعر في المنزل وبمكونات طبيعية متوفرة لديك، وكذلك نتيجة جيدة.

طرق فرد الشعر بالمنزل بالتأكيد، لكل شعر طبيعته وجماله الخاص، فالشعر المجعد له مظهره المميز، وكذلك المفرود، والميزة أن تملكين القدرة على التنويع في الشكل الذي تريدين أن يبدو عليه شعرك، دون أن تضرين ببصيلات الشعر، أو تلجأين لحلول الكرياتين والبروتين وعمليات فرد الشعر الكيميمائية. في مجموعة من الخطوات والطرق، يمكنك فرد شعرك المموج والمجعد في المنزل، ويكون لمظهره شكل طبيعي ومحبب لكِ، وصفة النشا تقومين بااتباع هذه الوصفة بإحضار: 4 ملاعق نشا ملعقة زيت زيتون 2 ملعقة كبيرة عسل (تضاعفين اامكونات حسب طول شعرك وكثافته) تعد تلك طريقة طبيعية لفرد الشعر، عرضتها الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس". تخلطين النشا مع العسل وزيت الزيتونن وتقومين بمزج كل المكونات حتى تحصلين على قوام كريمي ومتماسك. يمكنك زيادة بعض المكونات حتى تحصين على القوام المطلوب. تضعين المزيج على شعر نظيف وجاف باستخدام فرشاة الصبغة، وتوزعين من الجذور وحتى الأطراف. تضعين غطاء بلاستيكي على رأسك، وتتركيم المزيج عليه لمدة ساعة تقريبا. ثم تقومين بغسل شعرك باستخدام الشامبو والبلسم العادي، وتحصلين بعدها على شعر مفرود وله ملمس ناعم. جربي الطاقية (لف الشعر) تعرف هذه الطريقة في فرد بالطاقية، وتعتمد على مجموعة من الخطوات: في البداية تقومين بغسل شعرك وتنظيفه جيدا، ثم تمشطيه حتى تفكين أي شكل من التعقيد. قسمي شعرك إلى نصفين بشكل طولي، ثم ارفعي جزء الشعر على اليمين باتجاه اليسار، من خلال تمشيطه وفرده بالفرشاة جيدا، وكأنك تقومين بلفه عكس عقارب الساعة. تثبتين الأجزاء التي قمتي بلفها باستخدام دبابيس الشعر، ثم تضمي الجزء المتبقي من الشعر، وتقومين بلفه جهة اليمين. ويعد أن تثبتين كل أجزاء شعرك، تغطيه بغطاء ثماش حريري، وتبتين به ليلة. في الصباح تفكين شعرك، بعد أن تجدينه مفرود وبصحة جيدة. كرري الأمر في كل مرة عند الاستحمام. حتى يعتاد شعرك على أن يكون مفرود. اعتمدي على اللبن توصي خبيرات تجميل ومدونات عن العناية بالشعر بالاعتماد على اللبن (الحليب) من أجل فرد الشعر، وهناك أكثر من طريقة لتطبيقه على شعرك. الطريقة الأولى: تمزجين كوب من اللبن كامل الدسم (ومن الممكن أن يكون لبن جوز الهند)، مع ملعقة كبيرة من العسل. تضعين المزيج على فروة رأسك من الجذور وحتى الأطراف، ثم تغطينه بغطاء الرأس، وتتركيه على رأسك مدة ساعة تقريبا. تغسلين شعرك بعدها بالماء والشامبو والبلسم العادي، وتحصلين على شعر مفرود وناعم. الطريقة الثانية: تضعين بيضة واحدة مع كوبين من اللبن، وتخلطين جيدا. تضعين المزيج على شعرك، وتتأكدين أنه يغطي الجذور والأطراف، ثم تغطيه بغطاء الشعر البلاستيكي لمدة 45 دقيقة. تغسلين شعرك بعدها بالشامبو العادي والبلسم. الطريقة الثالثة: 3 ملاعق نشا كوب لبن (البعض يفضل حليب جوز الهند) ملعقة كبيرة زيت زيتون 3 ملاعقة عصير ليمون في البداية تقومين في وعاء صغير، بوضع كل المكونات معا، وتقومين بتسخينها على نار هادئة. تتركين المزيج يبرد بعدها، ثم تضعينه على شعرك وتغطيه بالغطاء البلاستيكي لمدة 30 دقيقة. تغسلين شعرك بعدها بالشامبو والبلسم.

الزيوت الطبيعية لكل نوع من أنواع الزيوت الطبيعية تأثيره المميز على الشعر، ومن الزيوت التي يمكنك تطبيقها على شعرك، زيت السمسم أو زيت الخروع، وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، وكذلك زيت اللوز الحلو، ويمكنك تطبيق اي منها على شعرك لفرده، فتقومين بـ: تسخين كمية لزيت التي تريدين وضعها على شعرك. توزعين الزيت على فروة رأسك مع التدليك جيدا. تضعين منشفة مبللة بمياه ساخنة، وتغطين بها شعرك تماما، وتتركيها لمدة 30 دقيقة. تغسلين شعرك بعدها بالماء والشامبو العادي. تعمل هذه الوصفات على فرد الشعر بصورة طبيعية، ولكن من المهم تكرارها كل أسبوعين تقريبا حتى يستمرتاثيرها على الشعر، ويعتاد الشعر على فرده بهذه الطريقة.

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