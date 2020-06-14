الإفتاء توضح حكم لمس المستحاضة للمصحف

فتاوى المرأة
كتب: هن -
08:28 م | الأحد 14 يونيو 2020
تلقت دار الإتاء المصرية سؤالا عن دم الحيض، وكيفية التطهر منه، وهل يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؟
وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فسيبوك"، إنه "يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؛ لأن الاستحاضة حدث أصغر، فلا تُسقطُ الصلاةَ ولا تَمنعُ صحتها؛ رخصة للضرورة".
وأضافت الافتاء، أن الاستحاضة لا تمنع الجماع، ولا تُحرِّم الصوم فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا دخول المسجد أو الطواف.
وأشارت الإفتاء إلى أن المستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب عند الجمهور، وعلى سبيل الاستحباب كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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