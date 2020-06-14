للمرة الأولى.. "ناسا" تعين سيدة في منصب مهم

علاقات و مجتمع
للمرة الأولى في تاريخ وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تم تعيين امرأة في منصب مديرة للرحلات المؤهلة إلى الفضاء.
وأعلنت "ناسا" تعيين كاثي ليدرز، في هذا المنصب، خلفًا لـ"دوج لوفيرو"، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي، بحسب قرار وصفه "بالخطأ" ارتكبه في وقت سابق من العام الجاري، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وتمتد خبرة "ليدرز" إلى 28 عامًا من العمل في "ناسا"، كما أنها أمضت سبع سنوات في قيادة برنامج الرحلات التجارية التابع لناسا، الذي تتعاون فيه الوكالة مع القطاع الخاص، وتكلل بالنجاح مع إطلاق "سبيس إكس" رائدي فضاء لمحطة الفضاء الدولية في مايو الماضي.
وعملت "ليدرز" منذ سنوات على برنامج التجارب الصعب الذي شهد إخفاقات على صعيد المركبات التي طورتها "سبيس إكس" و"بوينج"، للتحقق من أنها ستكون آمنة.
وفي المنصب الجديد ستشرف "ليدرز" على برنامج "أرتيميس"، الذي كشفت عنه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام الماضي، ويهدف لإيصال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2024.
وعلق رئيس "ناسا" جيم برايدنستاين، على تعيين "ليدرز" قائلًا: "تتمتع كاثي بخبرة وشغف استثنائيين نحتاجهما في إطار برنامج أرتيميس، مع هدف إنزال أول امرأة ورجل على القمر بحلول عام 2024".
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