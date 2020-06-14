علاقات و مجتمع

نفى الفنان حسن الرداد، شائعات الانفصال عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتب "الرداد": "للأسف بعض المواقع لا زالت تبحث عن التريند والفرقعة الإعلامية، أقول لها عيب". Advertisements وأعادت "إيمي" نشر المنشور ذاته عبر حسابها. وترددت شائعات الانفصال خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الإعلامي رامي رضوان، وهو زوج شقيقة الفنانة إيمي سمير غانم، لحسم الجدل حول هذا الأمر، مساء أمس، إذ نشر صورة تجمع بينهما عبر حسابه الرسمي فيسبوك، معلقًا عليها: "حبايبي الغاليين"، لينفي بذلك أي أخبار متداولة عن انفصال الثنائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد ينفي شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم: "عيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.