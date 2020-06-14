يصغرها بـ3 سنوات ورزقا بطفلة.. لقطات من حياة حنان مطاوع وأمير اليماني (صور)

علاقات و مجتمع

شارك بالتمثيل فى بعض الأعمال التليفزيونية كمسلسل جبل الحلال، باب الخلق، وبيت العيلة، إلى جانب الإخراج، ارتبط عاطفيًا بالفنانة حنان مطاوع، وكانت قصة حبهم من أشهر القصص التي عرفها الوسط الفني بأكمله، هو المخرج المسرحي أمير اليماني.

ويتزامن اليوم 14 يونيو، يوم ميلاد المخرج أمير اليماني، الذي ولد في عام 1976، ويُقدم هُن قصته مع الفنانة حنان مطاوع خلال السطور التالية.

على الرغم من كون المخرج أمير اليماني يصغر الفنانة حنان مطاوع، بـ3 سنوات حيث ولد في عام 1976، والأخيرة في عام 1979، إلا أن الحب رفع رايته وتسلل إلى قلبيهما دون استئذان.

"صداقة فحب فارتباط فخطبة فزواج فإنجاب طفلة"، هكذا تدرجت علاقة حنان وزوجها أمير اليماني، التي بدأت في أثناء حضورها عرضا مسرحيا، لتخطف قلبه من المرة الأولى التي التقاها فيها.

وبعد وقت من الصداقة التي جمعت بينهما، صارح اليماني حنان بحبه، لكنها لم تكن مستعدة للارتباط في ذاك الوقت، وبعد فترة فاز اليماني بقلبها، لتنتهي قصة صداقة الثنائي بالزواج.

وكشفت حنان عن تفاصيل علاقتها بزوجها من البداية خلال استضافتها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "كنت داخلة مسرحية قبل أنا الرئيس وكان هو مساعد المخرج، اتعرفنا على بعض وبقينا أصدقاء من وقتها رغم إن المسرحية متعملتش".

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لم تستجب حنان في البداية لفكرة الارتباط بأمير، قائلة: "صرح لي بمشاعره فقلت له لأ أنا مبفكرش في الارتباط".

وأرجعت حنان سبب رفضها إلى أنّها اعتادت حياتها بهذا الشكل ولا تود تغييرها، إلى جانب ارتباطها الشديد بوالدتها الفنانة سهير المرشدي.

غيّرت حنان رأيها وعادت من جديد للتفكير في عرض أمير، وكشفت خلال برنامج "معكم" أسباب تراجعها، قائلة: "لقيت فيه حاجات رائعة جدا، هو مريح جدا ومصدقاه وحنون، مش داخل عشان يشكلني هو قابلني زي ما أنا، بنكافح مع بعض في الحياة وباديين من الصفر إحنا الاتنين، وفي لغة مشتركة بينا".

توجت قصة حب الثنائي حنان مطاوع وأمير اليماني بالزواج في العام 2016، في حفل زفاف ضخم ضمّ الكثير من نجوم ونجمات الفن، أقيم بفندق سميراميس بالقاهرة، بحضور إلهام شاهين، هالة صدقي، درة زروق، مي كساب، ميريهان حسين، وإيمان العاصي، سامح حسين وزوجته، ريهام عبدالغفور، فيفي عبده، وفاء عامر، رانيا محمود ياسين وشقيقها عمرو، رجاء الجداوي، دنيا عبدالعزيز، أنوشكا، وأحيت الحفل الفنانة أمينة.

حنان مطاوع ترزق بابنتها الأولى أماليا

"من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، ابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس".. بهذه الكلمات أعلنت الفنانة حنان مطاوع وضع مولودتها الأولى أماليا، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني.

وأوضحت حنان معنى اسم ابنتها أماليا خلال المنشور وقالت: "على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك".

حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد زوجها

هنأت الفنانة حنان مطاوع، زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، بعيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.

ونشرت "مطاوع" مجموعة من الصور تجمعها بزوجها، وعلقت: "كل سنة وأنت حبيبي وسندي وصاحبي وزوجي وأبو بنتي، وأهم مصدر للسعادة والأمان بالنسبة لي، يا رب يسعد قلبك، ويعطيك كل الفرح والرزق والنجاح".