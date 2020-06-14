6 نصائح لشراء ملابس سباحة على مواقع تسوق اون لاين

التبضّع على مواقع تسوق اون لاين أصبح أمر شائع، خصوصاً خلال الفترة الأخيرة، أثناء الحجر المنزلي، بسبب فيروس كورونا. في المقابل، قد تعتقدين أن شراء ملابس سباحة على مختلف المواقع الإلكترونية ليس بالأمر السهل، إذ أنها قطع حساسة عندما يتعلّق الأمر بالقياس والموديل الذي يناسب شكل جسمكِ. في هذا المقال، سنقدّم لكِ نصائح لشراء ملابس سباحة اون لاين بنجاح.



معرفة موديلات ملابس سباحة التي تناسب شكل الجسم خلال التبضع على مواقع تسوق اون لاين

إن كتِ غير متأكّدة من تصاميم ملابس السباحة التي تناسب شكل جسمكِ ومللتِ من اعتماد نفس الموديل في كلّ سنة، إليكِ أدناه، مختلف الأشكال التي تليق بكل جسم:

ملابس سباحة تناسب جسم التفّاحة

إن كان جسمكِ على شكل تفّاحة، أي أنّ المنطقة العريضة ترتكز عند البطن والصدر، فعليكِ أن تتجنّبي التصاميم المرفقة بأشرطة نحيفة وتلك ذات الخصر المنخفض. ثوب سباحة ذات قطعتين هو الأفضل لجسمكِ. يمكنكِ أن تشتري قطعتين، كلّ واحدة بتصميم لتجدي الشكل المناسب. على سبيل المثال، اختاري القطعة السفلية بقصّة مرتفعة كي تضيفي وهم الطول إلى ساقيكِ. كذلك، ابحثي عن تصاميم تتّسم بالياقة على شكل V.

ملابس سباحة تناسب جسم الإجاصة



على عكس التفّاحة، يرتكز الوزن في هذا الشكل من الجسم على المنطقة السفلية، بما في ذلك الساقين، الفخذين والمؤخّرة، أمّا المنطقة العلوية، فتكون نحيفة. لذلك، عليكِ شراء لبس سباحه يعزز التوازن بين النصفين من جسمكِ. إذا كنتِ تبحثين عن ملابس سباحة بقطعتين، فمن المفضل أن تختاري حمالة الصدر مطبّعة وملوّنة بتدرّجات قوية. أمّا، البيكيني فاختاريه بلونٍ واحد. من جهة أخرى، في حال كنتِ تفضّلين ارتداء مايوه بقطعةٍ واحدة، فاختاريه مزيّن بالطبعات.

ملابس سباحة تناسب جسم الساعة الرمليّة

تتمتّع النساء صاحبات الجسم على شكل الساعة الرملية بالخصر النحيف والتوازن بين منطقتَي الصدر والأوراك. في هذا الإطار، خلال شرائكِ لمايوه، احرصي دائماً على أن تسلّطي الضوء على خصركِ النحيف ومنحنيات جسمكِ. لتجنّب التركيز على الوركين، ننصحكِ بألاّ تختاري التصاميم المرفقة بأشرطة عند الجوانب.

ملابس سباحة تناسب جسم المستطيل

من المعلوم أن كل من منطقة الصدر، الخصر والأوراك متسواية في الجسم المستطيل. لخلق منحنيات في جسمكِ، ابتعدي عن الألوان الداكنة واختاري تدرّجات مشرقة وساطعة.

معرفة قماش ملابس سباحة خلال التبضع على مواقع تسوق اون لاين

التعرّف على قماش التصميم الذي اخترته مهم جداً. ليس هنالك أسوأ من تلقي المايوه الذي كنتِ تتطلّعين إليه، لتجدي أن القماش لا يلائمكِ. في هذا الإطار، ننصحكِ بقراءة جميع المعلومات التي يزوّدها موقع تسوق اون لاين عن هذه القطعة. تأكّدي من أن التصميم مبطّن وذلك، ليتّخذ شكل الجسم من دون أن يتّسع عندما يتبلل ويوقعكِ في فخ الإبتذال.



معرفة المقاسات الصحيحة خلال التبضع على مواقع تسوق اون لاين

معرفة مقاسات ملابس سباحة المناسبة لكِ أمر مهم، خصوصاً إذا كان عدم تبديل القطعة من شروط المحل التجاري أو موقع التسوق الإلكتروني. في هذا الإطار، حتى إذا كنتِ متأكّدة من قياسكِ، فننصحكِ بأن تراجعي جدول المقاسات المعتمد، إذ أنه يختلف بين مختلف البلدان والمحال التجارية. إضافة إلى ذلك، للتأكّد من مقاساتكِ الخاصة، قومي بأخذ قياسات كل من منطقة الصدر، الخصر والأوراك بواسطة شريط القياس. كذلك، إذا كنتِ تودّين شراء مايوه بقطعة واحدة، فستحتاجين إلى قياس طول المنطقة العلوية من جسمكِ، أي الجذع.

قياس منطقة الصدر

بواسطة شريط القياس، قومي بقياس منطقة الصدر من خلال لفه حول منطقة الصدر الأعرض، أي في منتصفه. احرصي على أن يكون شريط القياس محكماً وليس هدلاً للحصول على أرقام دقيقة. كذلك، لا تقومي بشده بقوة، بحيث تضغطين على الصدر.

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قياس منطقة الخصر

حددي الجزء الأصغر من خصركِ وقومي بقياسه. عادةً ما تكون هذه المنطقة أسفل ضلوعكِ تقريباً وحوالي الـ6 سم فوق السرة. قومي بلف شريط القياس حول هذا الجزء من جسمكِ وسجلي الرقم الذي تحصلين عليه. كذلك، تأكّدي من أن شريط القياس ليس ضيقاً بل مريح؛ أي تستطيعين وضع إصبع واحد بين شريط القياس وجلدكِ.

قياس منطقة الأوراك

قومي بتحديد أوسع نقطة عند الوركين وقومي بقياسها. عادة ما تكون على مستوى نهاية سحاب السراويل. لفي شريط القياس حول الوركين عند هذه النقطة وسجلي القياس.

قياس المنطقة العلوية

يمكنكِ قياس هذه المنطقة من خلال وضع أحد أطراف الشريط على كتفكِ، من ثم تمريره بين ساقيكِ حتى يلتقي مع الطرف الآخر منه.

دليلكِ الكامل حول معرفة شكل الجسم بالقياس

شراء مقاسين مختلفين خلال التبضع على مواقع تسوق اون لاين

في حال كنتِ مترددة حيال قياسات جسمكِ، وكانت لديكِ القدرة على شراء قطعتين من المايوه نفسه لكن بقياسات مختلفة، فلا تترددي في فعل ذلك. هذه الطريقة تضمن لكِ الحصول على لبس سباحه يناسبكِ من أول مرة. عند القيام بذلك، تأكدي من أن الموقع أو المتجر الذي تتسوّقين منه يوفّر خدمة ترجيع مجانية مع استرداد أموالكِ.

تجربة ملابس سباحة فوراً عند تسلّمها بعد التسوق اون لاين

عند وصول المايوه الذي طلبته على مواقع تسوق اون لاين، ننصحكِ بتجربته فوراً. بهذه الطريقة، في حال لم يكن مناسب، فستتمكنين من إعادته خلال الفترة الزمنية المحددة. جرّبي ملابس السباحة الخاصة بكِ في إضاءة جيدة، وقومي بالقليل من الحركة فيها للتأكّد من مقاساتها. كذلك، من المهم جداً أن تكوني مرتاحة وواثقة من نفسكِ خلال ارتدائكِ للمايوه.

التواصل مع قسم خدمة الزبائن خلال التبضع على مواقع تسوق اون لاين

لا تترددي في التواصل مع المسؤولين عن خدمة الزبائن وطرح كل الأسئلة التي تجول في بالكِ حول المقاسات، القماش والموديل. بهذه الخطوة ستسهلين عليكِ عملية الشراء، خصوصاً إذا كنتِ مترددة تجاه أي أمر.

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