روتين العناية بالشعر بعد البروتين لتحافظي على رونقه

البروتين أو الكيراتين هما علاج للشعر، فمنذ ظهوره في عالم معالجة مشاكل الشعر وهو يُعتبر مُنقذ للكثير من الحالات. بالرغم من الأضرار التي قد يُسببها ولكنها في العموم علاج قوي وفعّال. ولكن ماذا بعد البروتين؟ فلنفترض أنكِ اتخذتِ قرار فرد شعرك بالبروتين، ما الذي يجب عليكِ فعله بعدها؟ ما هو روتين العناية بالشعر بعد البروتين؟ هناك بعض الخطوات والروتين اليومي والنصائح التي عليكي اتباعها لتُحافظي على صحة شعرك بعد الخضوع للعلاج بالبروتين... فوائد البروتين للشعر قد تتسائلين لماذا يحتاج شعرك لعلاج البروتين، والفكرة تكون في طبيعة شعرك، فإذا كانت الروابط الموجودة في شعرك متماسكة ومتقاربة فهذا يعني أن شعرك مُجعد ويتعرض للتشابك بسهولة. أما العكس فهذا يعني أن شعرك مفرود وناعم. وفي حالة أن يكون شعرك روابطه متقاربة ومتماسكة وتشعرين بأنه دائما هائش ومتقصف وترغبين في علاجه، فالبروتين هنا يُعتبر علاج فعّال. ولكن عليكِ الانتباه لأن على المدى الطويل كسر تلك الروابط في الشعر يؤدي لضعفه. فالبروتين يُقلل الهيشان والتقصف، ويجعل الشعر يبدو ناعما ولامعا ويحمي الشعر أيضا من التشابك. ما هى الحالات التي لا يُمكنكِ فيها استخدام البروتين؟ بشكل عام يُنصح دائما بعدم اللجوء للبروتين كحل دائم لفرد الشعر، وهذا لأكثر من سبب. أولها أن هناك أنواع من البروتين تحتوي على مادة الفورمالين التي تذر فروة الرأس. إذا كُنتِ تُعانين من فروة رأس حساسة فقد يؤدي البروتين لتهيجها أكثر واحمرارها. وأخيرا لا يُنصح أبدا بكثر استخدام البروتين أكثر من مرة خلال العام الواحد حتى لا يُدمر بصيلات شعرك وفروة رأسك.

العناية بالشعر بعد البروتين بعد اتخاذ خطوة علاج الشعر بالبروتين، عليكِ الانتباه للحفاظ عليه لأطول فترة مُمكنة من خلال هذه الخطوات... متى يغسل الشعر بعد البروتين تجنبي تعرض شعرك للماء أو الرطوبة بعد علاج البروتين لمدة 3 أيام. هذا يعني أنه ممنوع الاستحمام، أو نزول البحر أو حمام السباحة، أو المشي تحت المطر. واحرصي أيضا على الجلوس في أماكن بدرجة حرارة مناسبة حتى لا يتعرض شعرك للتعرق. لأن الماء والرطوبة قد يتسببوا في إزالة جزء من البروتين الذي يُغلف شعرك وقد يترك ذلك علامات في شعرك. وبشكل عام بعد علاج شعرك بالبروتين لا تغسلي شعرك أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع لأن كثرة غسيله يزيل البروتين الموجود في الشعر. وتجنبي نزول حمام السباحة أو البحر لأن الكلور والملح كلاهما مُضر لشعرك المُعالج بالبروتين ويُضعفه. هل يمكن دهن الشعر بعد البروتين بالتأكيد يُمكنكِ دهن الشعر بعد البروتين ولكن انتبهي لأن ليست كل المنتجات تصلح لدهن الشعر بعد استخدام البروتين. ستجدين بعض الكريمات والزيوت المُخصصة للشعر المُعالج بالبروتين. لأن بعض المواد الكيميائية قد تتفاعل مع البروتين الموجود في شعرك وتفسده.

الزيوت المستخدمة بعد البروتين ليست كل الزيوت الطبيعية مفيدة للشعر المُعالج بالبروتين، وعموما ممنوع عمل حمام زيت للشعر في الأيام الأولى لخضوع شعرك للبروتين، لأنها قد تؤثر عليه. ولكن بعد مرور فترة يُمكنكِ عمل حمام زيت بزيوت مُعينة ولكن ليس كثيرا أيضا. فبعض الزيوت الطبيعية قد يصلح لهذه المهمة مثل زيت جوز الهند. فزيت جوز الهند يتغلغل لجذور الشعر ويُقويها ويمنعها من التساقط، كما يُصلح أي تلف ناتج عن استخدام البروتين. وأخيرا يجعل الشعر لامع وناعم. طريقة الاستخدام: سخني زيت جوز الهند على النار لتخفيفه قليلا، ثُم دلّكي به فروة رأسك واتركيه على شعرك طوال الليل ثُم اغسليه في الصباح. زيت الأرجان أيضا من الزيوت الطبيعية المُمتازة للشعر أيضا فهو يعمل على إطالته وتقوية الجذور ومنع التساقط وتقليل الهيشان وعلاج فروة الرأس. طريقة الاستخدام: يُمكنكِ دهنه على شعرك قبل الاستحمام بساعة ثُم غسل الشعر.

نصائح للعناية بالشعر بعد البروتين هناك بعض التعليمات الإضافية التي عليكِ اتبعها بعد البروتين...

1- استخدمي شامبو مناسب بعد علاج شعرك بالبروتين، استثمري في شامبو بدون سلفات وكبريتات الصوديوم وكونديشنر أيضا، لأن هذه المواد تُجرد الشعر من زيوته الطبيعية. ومع البروتين، تقوم هذه المواد بإزالة مادة البروتين ولن يبقى شعرك هكذا لفترة طويلة.

2- امنعي استخدام الحرارة البروتين في الأساس علاج لفرد الشعر ولمعانه وحمايته من الهيشان، لذلك لا تُحاولي الإكثار من استخدام الحرارة المتمثلة في السشوار والمكواة وهكذا لأنها ستضر شعرك المُعالج بالبروتين. اكتفي فقط باستخدام الهواء الدافىء لتجفيف شعرك.

3- النوم على وسادة حريرية الوسادة القطن العادية تزيد من احتكاك الشعيرات ببعضها البعض، ومن ثَم تجعل الشعر مجعدا وتجعل العلاج بالبروتين قصير المدى. على الجانب الآخر الوسادة الحريرية تقلل من احتكاك الشعر مما يعني استمرار البروتين على الشعر لفترة أطول.

4- لا تربطي شعرك خاصةً في الأيام الأولى لاستخدام البروتين، لا تقومي بربط شعرك أو رفعه لأعلى. اتركيه منسدلا للأسفل، لأن البروتين لايزال ليّن، وربط الشعر قد يتسبب في حدوث فجوات وإعوجاج به. لذلك اتركي شعرك حُر لمدة ثلاثة أيام على الأقل بعد استخدام البروتين، ثُم يُمكنكِ ربطه إذا لزم الأمر بتوكة شعر خفيفة ولمدة قصيرة أيضا.

5- ابتعدي عن استخدام الصبغة صبغات الأمونيا والهايلات تضر الشعر المُعالج بالبروتين كثيرا، وتؤدي لتقصفه وتساقطه. لذلك ابتعدي تماما عن صبغ شعرك بعد البروتين.

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6- انتبهي عند السباحة في البحر أو حمام السباحة انتبهي عند نزول حمام السباحة أو البحر لأن الكلور والملح كلاهما مُضر لشعرك المُعالج بالبروتين ويُضعفه. يُمكنكِ حماية شعرك جيدا قبل النزول للماء ببونيه الرأس المضاد للماء أو عدم الغطس في الماء بشعرك. 7- حافظي على نظام غذائي متوازن الطعام من أكثر الأشياء التي تؤثر في صحة شعرك، لذلك عند استخدام البروتين لعلاج الشعر انتبهي جيدا لنظامك الغذائي واحرصي على تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية والأطعمة الصحية التي تُحافظ على قوة شعرك وتُغذيه، خاصةً الأطعمة التي بها حديد وكالسيوم.

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