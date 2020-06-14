يتألق عدد كبير من النجوم والنجمات على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، ويشارك كل منهم متابعيهم بأجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.
- روبي
ظهرت روبي مرتدية فستاناً طويل باللون الكشمير، مُزين بتطريزات لامعة، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وأقراط طويلة باللون الفضي، واتخذت من الألوان الترابية مكياجاً لها.
قد يهمك أيضا:
اجعلي لحظات زفافك لا تُنسى مع الماس المتلألئ واللؤلؤ اللامع
الحناء وفوائدها لشعر صحي وجميل
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان بالأسود الشفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.