محمد رمضان بالأسود الشفاف

يتألق عدد كبير من النجوم والنجمات على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، ويشارك كل منهم متابعيهم بأجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- روبي

ظهرت روبي مرتدية فستاناً طويل باللون الكشمير، مُزين بتطريزات لامعة، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وأقراط طويلة باللون الفضي، واتخذت من الألوان الترابية مكياجاً لها.

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