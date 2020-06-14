الوسيلة الوحيدة لشراء منتجات المكياج خلال الحجر المنزلي؟ اللجوء إلى مواقع التسوق اون لاين! بعض النساء يعتبرن هذه الخطوة اعتيادية، إذ لطالما اخترن مستحضراتهن الجمالية التكرونياً، أما بالنسبة لأخريات فشراء المكياج اون لاين قد يبدو أمر معقد وصعب. لذلك، سنطلعكِ في ما يلي على 10 نصائح يجب اتباعها عند تسوّق مستحضرات الميك اب الكترونياً وبالتالي ستصبح المهمّة أبسط بكثير وستكون اختياراتكِ صحيحة.

10 نصائح لتبضّع منتجات مكياج من مواقع تسوق اون لاين

ابحثي عن مواقع تسوق او لاين موثوق بها

كخطوة أوّلية، ابحثي عن مواقع تسوّق موثوق بها، معروفة ومشهورة. عادةً ما تقوم مدوّنات الموضة والجمال بالتسويق لبعض المواقع المشهورة والتي يمكنكِ الإستعانة بها. كذلك، قومي ببحث على الإنترنت لتعرفي أي مواقع هي معروفة أكثر، كي لا تقعي ضحية الخداع. كما يمكنكِ بكل بساطة، اللجوء إلى مواقع تسوق اون لاين الرمسية التابعة للعلامات التجارية، في حال أتيحت خدمة التوصيل في بلدك، خاصة خلال الحجر المنزلي.

اختاري موقع يتيح خدمة استبدال البضائع والدفع كاش

تجنباً لأن تقعي ضحية الخداع الإلكتروني، اختاري موقع تسوق اون لاين يتيح خدمة الدفع كاش عند الإستلام ولا عن طريقة البطاقات المصرفية. كذلك، تأكّدي من أن بإمكانكِ استبادال المنتجات أو ارجاعها، في حال وصلتكِ بصائع مغايرة عن ما توقعتِ أو اخترتِ.

تسوّقي منتجات مكياج ضرورية وغير ثانوية

الجئي إلى تسوّق منتجات المكياج التي تحتاجين لها بشدّة، والتي تطّبيقنها على وجهكِ في حال اضطريتِ للخروج من البيت خلال الحجر المنزلي مثل الكونسيلر أو الفاونديشين . في حال أردتِ شراء مستحضرات غير ضرورية ربما مثل الهايلايتر أو تدرّج روج أعجبكِ، فمن المستحسن أن تنتظري حتى ينتهي الحجر الصحي وتتمكّني من التوجّه إلى المتاجر.

تسوّقي منتجات مكياج من علامات تجارية تلجئين إليها عادةً



من المستحسن أن تشتري منتجات مكياج سبق وأن استخدمتها من قبل أو أن تكون من تصميم علامات تجارية تلجئين إليها عادةً، في حال توفّرت مستحضاراتها على مواقع تسوق اون لاين. هكذا تكونين على علم بتركيبة المستحضر ولونه المناسب لبشرتكِ.

اختاري منتج مكياج من قائمة المستحضرات الأكثر مبيعاً

إن كنتِ تبحثين عن منتج مكياج جديد ذات نوعية جيّدة، ما عليكِ إلّا اللجوء إلى خانة المستحضرات الأكثر مبيعاً. في حال حمل قلم الحمرة، الفاونديشين، الكونسيلر أو غيرها من المنتجات شعار Top Seller، إذاً على الأرجح يكون الخيار المناسب.



تأكّدي من لون منتج المكياج على الموقع الرسمي للعلامة التجارية

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في حال أردتِ اختيار منتج مكياج جديد، مثلاً حمرة، تأكّدي من لونه الصحيح على الموقع الرسمي للعلامة التجارية التي صمّمته. في الكثير من الأحيان، تكون عينات التدرجات على موقع تسوق اونلاين غير دقيقة، لذلك من المستحسن التحقق منها.

تحققي من مواصفات وتركيبة منتج المكياج

عندما تشتري منتج مكياج من موقع تسوق اون لاين، ابحثي عن خانة المواصفات وتأكّدي من كل المكوّنات الموجودة في تركيبة المستحضر. فقد يكون يتضمن بعض المركبات التي تؤثر سلباً على الجلد ولا تلائم نوع بشرتكِ. كذلك، قومي بجولة بحث مدققة على النت لتتأكّدي من مواصفات المنتج.

استعيني بخانة المراجعة واقرئي التعليقات للإطلاع على نوعية منتج المكياج

من بين أبرز الطرق للإطلاع على نوعية المنتج، هي الإستعانة بخانة المراجعة وقراءة التعليقات التي تركتها سيدات سبق وأن استخدمن المنتج. في حال كانت التعليقات إيجابية، فهذا يشير إلى أن المستحضر ذات فعالية عالية والعكس صحيح.

ابحثي عن فيديوهات تيتوريال استخدم فيها منتج المكياج

لتتأكدي من فعالية منتج المكياج، ابحثي عن فيديوهات لبلوغرز استخدم فيها هذا المستحضر. بهذه الطريقة ستتأكّدين من فعاليته، إذ كان سيمنحكِ التغطية المطلوبة أو إذا كانت يترك السحنة التي تتوقعينها، كما يمكنكِ أن تري لونه بالفعل على الوجه.

تحققي من الأسعار الأساسية لمنتج المكياج والجئي إلى التخفيضات

في حال لجأتِ إلى التبضّع من مواقع تسوق اون لاين، تحققي من سعر المنتج في بلدكِ على الموقع الرسمي للعلامة التجارية وتأكّدي من أن ليس هنالك أي تلاعب في الأسعار. في بعض الأحيان تختلف تكلفة المنتج بشكل بسيط ربما دولار أو دولارين كحد أقصى، لكن في حال كان الفرق كبير من المفضل أن لا تبتاعي المستحضر. كذلك، استفيدي من الخصومات التي تقدمها مواقع تسوق اون لاين، حيث أنها غالباً ما تقدم مجموعة من المنتجات بسعر مخّفض.

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