باقة من العطور المتفجرة تظلّل ربيعك بنغمات آسرة

ما إن يحين الربيع، حتى تبرز الحاجة إلى مجموعة مختلفة من العطور التي تتماشى وروح هذا الفصل الذي تولد فيه الطبيعة من جديد، ليوقظ في داخلنا ما دفنه برد الشتاء القارس. وليس خفياً أن الرجل الحريص على أناقته، يدرك تماماً أهمية انتقاء العبق الذي ينسجم والفصل الجديد، مع ما يعنيه من تبدّل في الخامات والأنسجة التي يرتديها؛ فما يصلح من نغمات للشتاء، قد يبدو غريباً في الربيع، مع ارتفاع درجات الحرارة وتمدّد أشعة الشمس. لذلك، لا تتوانوا عن تجربة باقة من العطور الجديدة التي تليق بموسم كل ما فيه يتجدّد. وفي هذا التقرير، اخترنا لكم مجموعة من الإصدارات الحديثة في عالم العطور، منها ما هو حكر على الرجل، ومنها ما هو مخصّص للجنسين.

- K من Dolce&Gabban: عودت "دولشيه أند غابانا" عملاءها على تقديم كل ما هو مميّز. إذ تشتهر عطور هذه الدار الإيطالية باصدارتها العطرية التي لا تمرّ مرور الكرام. وإذا أردنا أن نختصر هذه القارورة بكلمات محددة، فنقول إنها تحمل شذى رجولياً، أصيلاً، آسراً. إذ إنها تعبر عن مفهوم الرجولة الإيطالية، فيما تستحضر الريف الإيطالي وشمس منتصف النهار، مع مزيج من نضارة الحمضيات والبرتقال وليمون صقلية. وما يعزز حضور هذا العطر و"فرديته"، هو نغمات اللوز الطازج، يليها نبض خشب الأرز الذي يمتزج مع نجيل الهند الأخضر والباتشولي وإبرة الراعي. ولإعطاء هذا العبق شخصية بارزة، أضيفت إليه شرارة من جوهر فلفل "بيميانتو" الأحمر الطازج. عطر جديد، يحمل توقيع العطارين دافني بوجي وناتالي لورسون، يستحق بلا شك التجربة.

- After Sunset منKilian : تشتهر علامة "By Kilian" الفرنسية العريقة بمخاطبتها الذواقة ومحبي العطور المميزة. لذلك، لا تعرف إصداراتها شهرة واسعة، مقارنة بسواها من العطور التي تخاطب الجماهير. أما هذا العطر، وتماماً كما يوحي اسمه الذي يعني "بعد الغروب"، فينبض بالحيوية والرجولة، بفضل مزيج مميز من نغمات الفاكهة والأعشاب الطازجة. يحمل توقيع العطار الفرنسي كاليس بيكر، ويشكل مزيجاً بين العقل والمغامرة. يستهل رحلته بنغمات الأعشاب الطازجة والكشمش الأسود. وسرعان ما يكشف القلب عن نغمات الليتشي والورد، قبل أن يرسو ختاماً على البتشولي والمسك.

- Acqua di Parma Cipresso di Toscana: لا شك في أن العطور تعبق أحياناً برائحة البلد، خصوصاً أنها تشتمل على مكونات من قلب الطبيعة. وهذا العطر من أكوا دي بارما، ليس إلا دليلاً على صحة هذه المقولة، إذ إنه يعكس بتركيبته الرائعة ثقافة إيطاليا وهويتها. هذا هو التأثير الذي يولّده منذ اللحظة الأولى لرشّه. يجمع بين النغمات العصرية والكلاسيكية في آن، تماماً كما هي الحال مع الأناقة الإيطالية عموماً. يستحضر النسيم البارد، مستهلاً نغماته مع اليانسون المنعش، قبل أن يفيض بالحيوية بفضل ثمار البرتقال وزيت أوراق شجرة البرتقال الصغيرة. أما القلب فينبض بالمريمية والخزامى، قبل أن تتكشف ختاما النغمات الخشبية، وهي من السرو والصنوبر.

- Joop! Wow!: تتميز هذه القارورة بتركيبتها التي تشتمل على التوابل الحارة والنغمات الطازجة، لتقدم توليفة تعبر عن حضور الرجل الأنيق، صاحب الذوق الرفيع. كما تقترن بصورة الرجل العصري وصاحب الكاريزما القوية. يخاطب هذا العطر الرجل الديناميكي التواق إلى الحرية والقوة. اذ يشتمل على نغمات من البرغاموت الطازج والهيل والبنفسج التي تأسر كل الحواس. يليها الفيتيفير الذي يضفي لمسة من الأناقة الخالصة. أما في القاعدة، فتتكشف نغمات حبة التونكا والفانيليا والكشمير. باختصار عطر يصلح لاستقبال الربيع بفضل تركيبته المميزة.

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- Tom Ford Soleil Neige: إذ لم يتسنَّ لكم تجربة هذا العطر الجديد في الشتاء الفائت، فإن الأوان لم يفت بعد، إذ إنه يشتمل على تركيبة مميزة وجديدة نوعاً ما، لأنها توحي بالمزج بين برد الثلج ودفء الشمس، ذاك الطقس المتقلب الذي يعنون فصل الربيع. يتميز هذا العطر، المخصّص للجنسين، بتركيبته التي تجمع بين انتعاش الحمضيات وعمق الأزهار وأخشاب الغابات. إذ يستهل رحلته بنغمات البرغاموت وبذور الجزر التي تنجح في إبراز ضوء الشتاء الوامض، وتحويل أشعة الشمس الباردة والخجولة لحظة تلامس رداء الطبيعة الابيض. أما القلب فيتفتح مع الأزهار وبتلات الورد والياسمين الطازجة، فضلاً عن ورود شجرة البرتقال وأزهار بيضاء. ختاماً، تتكشف نغمات الأخشاب والعسل واللابدانوم والمسك والفانيليا، لتمنح بشرتكم إحساساً مشرقاً، يذكر بعودة الشمس مع تقدّم الربيع.

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