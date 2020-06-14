صيحات أحذية العروس من Jimmy Choo

بعد أن يقع اختياركِ على فستان الزفاف المناسب لك، عليكِ التفكير في الحذاء الذي سيكمل اطلالتكِ الناعمة، لهذا اخترنا لكِ أحدث التصاميم من واحد من أشهر وأفضل بيوت الأزياء العالمية في صناعة الأحذية لعام 2020

اعتمد JIMMY CHOO جيمي شو هذا العام على لمسة السندريلا في أحذية العروس، البسيطة، المرصّعة بالأحجار والكريستالات الفخمة.

واستوحى اكسسورات الأحجار من تاج العروس، ووضعه بشكل مميز على الحذاء، لطلّة مخملية وناعمة، ويناسب هذا الحذاء فساتين الزفاف المصنوعة من خامة الدانتيل.

كما برزت اكسسوارات الريش، والورود البيضاء الجاذبة في مجموعة هذا العام، التي يمكنكِ اختيارها مع الفساتين التول الشفافة، والطويلة.



ولأنّ المخمل متربّع على عرش الموضة هذا العام، هذا الحذاء يناسب الفتيات اللاتي يبحثنَ عن كل جديد في الأزياء، مع الكعب العالي البسيط Pumps، ذي الفتحة الأمامية.

للفتاة الطويلة تناسبها الأحذية التي تتمتع برباط حول عنق القدم، التي تُبرز رشاقتها وطول ساقيها، والمتوسطة الطول.

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وبالرغم من أنّ الكعب العالي الطويل يظل متربّعًا على عرش الموضة في عالم الأحذية، إلّا أنّ JIMMY CHOO جيمي شو كسر تلك القاعدة هذا العام، باختيار كعب السندريلا متوسط وقصير الطول، الذي يمنح الفتاة اطلالة مريحة، تتماشى مع طبيعة مناسبة الزفاف، حتى يمكنها التحرك بسهولة.

وإذا كان فستانكِ الأبيض ذا أحجار فضية، يمكنكِ تنسيق الحذاء اللامع معها، لاطلالة أكثر إشراقًا.

كما يمكنكِ اختيار حذائكِ الخاص من دار JIMMY CHOO جيمي شو مع طبع أول حرف من اسم العروسين، أو موعد الزفاف، حتى يصبح حذاء الزفاف قطعة فنية تمتلكينها للأبد.

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