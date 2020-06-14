فتيات يشتكين من "جلد الوزة" على مواقع التواصل.. فما أسبابها وعلاجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اشتكى عدد من الفتيات من مشكلة "جلد الوزة" الجمالية، عبر أحد المجموعات (الجروبات) الخاصة بهن، متسائلين عن أسبابها وعلاجها؟

وجلد الإوزة عبارة عن ظهور الشعر تحت الجلد ويكون ذو ملمس خشن وسميك، ما يتسبب في ظهور الحبيبات الحمراء عند إنبات الشعر الشيء الذي يجعلك تعانين عند إزاله الشعر.

وتقول الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، إن مشكلة جلد الوزة من المشاكل الجلدية المنتشرة التي تسبب ظهور نتوءات أو حبيبات صغيرة منتشرة بمختلف مناطق الجسم.

وأضافت علم الدين لـ"الخليج 365"، أن هذه المشكلة تؤدي إلى منع نمو الشعر في مساره الصحيح على سطح الجلد، فيلتف تحت الجلد، ما يؤدي لظهور هذه الحبوب تحت الجلد، موضحة أن ذلك يرجع أسبابها إلى العديد من العوامل منها:

- العامل الوراثي، هو أحد أسباب ظهور مشكلة جلد الوزة، حيث يكون هناك اضطرابا في إنتاج مادة الكيراتين بكمية كبيرة زيادة عن اللزوم، ما يؤدي إلى تراكم الخلايا الكيراتينية داخل مسام الجلد، ويؤدي إلى إغلاق بوصيلة الشعر.

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- إزالة الشعر بالطرق الخاطئة كالشفرة والموس، ومن ثمّ يؤدي إلى نمو الشعر تحت الجلد.

- نقص فيتامين "أ" في الجسم، أو الإفراط في تناوله زيادة عن اللزوم.

- الجفاف الشديد للجلد.

أهم خطوات علاج المشكلة:

- تقشير الجلد لإزالة طبقة الكرياتين، لفتح بوصيلة الشعر وذلك لمنع تراكم الخلايا الكيراتينية داخل مسام الجلد، ويتم عمل 4-6 جلسات وتبلغ المدة بين كل جلسة وجلسة نحو أسبوع، وبعدها يلاحظ الطبيب المختص إذا كان هناك تحسن بالفعل أم لا.

-كريمات الترطيب التي تحتوي على فيتامين A، للمساعدة على حدوث تقشير الجلد وظهور الشعر للخارج.