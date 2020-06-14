4 أسباب وراء وضع الشركات علاماتها التجارية على يسار الملابس دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل سألت يومًا عن سبب وضع الشركات علاماتها التجارية على يسار الملابس التي نرتديها؟

أورد موقع "Bright Side" الأسباب الأساسية لوضع الشعارات على الجانب الأيسر، وجاء كالتالي:

- على الجانب الذي نحدق فيه بشكل طبيعي

الشعارات مثل الانطباعات الأولى، دعنا نأخذ موقعًا إلكترونيًا على سبيل المثال، عندما يزور مستخدم موقعًا إلكترونيًا، يميل إلى النظر إلى الجانب الأيسر أكثر من الأيمن. يحدث الشيء نفسه مع الملابس أو التصاميم التقليدية الأخرى.

يميل الناس إلى التحديق أكثر في الجانب الأيسر، أكثر من الجانب الأيمن، ويتعلق الأمر أكثر برؤية، أي أن يكون الشعار مرئيًا للشخص الذي يحدق فيه، عندما تصافح شخصًا ما، فأنت تنظر إلى الجانب الأيسر من الملابس.

- تاريخيا، تم وضعها على الجانب الأيسر.

الشعارات التي يتم محاذاة إلى اليسار هي ما اعتاد عليه الناس، وكيف تم وضع الشعارات منذ البداية، دعنا نأخذ الزي العسكري على سبيل المثال، الشعارات على الزي العسكري كانت دائمًا توضع على الجانب الأيسر، ولم يتغير ذلك، ولو مرة واحدة.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن المحاذاة اليسرى للشعارات هي اصطلاحات اعتاد الناس عليها ومألوفون لها، وقد يكون هذا هو السبب في أنك عندما تفكر في الطريقة التي ينظر بها الناس بشكل طبيعي، فإنها دائمًا ما تكون محاذية لليسار.

- تتماشى مع طريقة قراءة الإنجليزية

من بين الأسباب أيضا أن الناس في العالم الغربي يقرؤون ويكتبون من اليسار الأيمن، لأن غالبية الماركات العالمي أجنبية، واللغات الأجنبية تقرأ من اليسار إلى اليمين بخلاف العربية والعبرية والفارسية.

- العلامات التجارية لا تُنسى عندما تكون منحنية إلى اليسار

تعد الشعارات مكونات رئيسية للعلامة التجارية، وهي جزء مما يجعل العلامة التجارية لا تنسى.

وفقًا لدراسة، من خلال مجموعة Nielsen Norman Group ، خلص إلى أن المستخدمين يتذكرون العلامات التجارية أكثر عندما يتم وضع الشعارات على اليسار أكثر من اليمين، وقد اكتشف أيضًا أنه كان هناك متوسط رفع 89 ٪ للعلامات التجارية التي وضعت شعاراتها إلى اليسار.

وعندما ينظر الأشخاص إلى العناصر بشكل عام، فإنهم ينظرون إلى اليسار حيث يوجد الشعار أكثر من النظر إلى اليمين، هذا وحده يجعل العلامة التجارية لا تنسى، ويمنح العلامة التجارية تذكرًا كبيرًا بالعلامة التجارية، هذا ما تريده العلامات التجارية.